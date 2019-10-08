Вт, 8.10.2019
Эстонцы не могут получить электронную визу для посещения Петербурга из-за ошибок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотрите, что вытворяют! Нарвская рок-группа устроила беспредел в Тойла-Ору

Смотрите, что вытворяют! Нарвская рок-группа устроила беспредел в Тойла-Ору

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Музыканты из Нарвы решили этой холодной осенью взбодрить жителей страны своим новым мелодичным творением. Взяли они с собой не только хорошее настроение и музыку для души, но и музыкальные инструменты - барабаны, электрогитары и зажгли в Тойла-Ору. 

Подготовка к зиме в этом клипе идет полным ходом. Музыканты, кто-то даже в шапке, поют «Фон Зимы». Получается очень энергично. Если повторять движения рокеров и одновременно с этим подпевать, замерзнуть точно не удастся. В конце клипа всех ждет настоящий огненный сюрприз. 

Смотрите видео и оцените работу ребят в комментариях! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ