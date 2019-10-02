Ответит на все вопросы: концертный директор Анастасии Заворотнюк сделал заявление

Так, по информации Российского Федерального агентства новостей , представитель Анастасии Заворотнюк уже договорился с одним из российских телеканалов об интервью. Правда, Станислав пока не уточнил, когда именно оно состоится.

Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью,

Отметим, что ранее Христов анонсировал интервью до конца сентября. Однако сентябрь подошел к концу, а Заворотнюк так и не вышла на связь, чтобы развеять все слухи. В свою очередь, поклонники стали переживать по этому поводу и предполагают, что у их кумира ухудшилось состояние.