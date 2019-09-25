Съемочную группу шоу «Орел и решка» эвакуировали из Индонезии из-за вооруженного восстания

Ведущие «Орла и решки» привыкли к приключениям, ведь вместе с членами съемочной группы путешествуют по самым отдаленным уголкам планеты. Однако вряд ли 29-летняя Алина Астровская ожидала, что окажется в эпицентре самой настоящей революции.

Несколько дней назад команда приехала в индонезийскую провинцию Папуа, чтобы снять выпуск о природных чудесах этого уголка и жизни местных обитателей. Ведущий Антон Зайцев с одной группой быстрее закончил работу, поэтому успел улететь в Джакарту. А вот Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк стали заложниками ситуации. После того как в регионе началось вооруженное восстание, их отказались выпускать из отеля в аэропорт.

Мы думали, что тайфуном в Японии обойдется, но нет. Часть нашей команды попала в самый разгар протестов в провинции Папуа, Индонезия. Сейчас с ребятами все в порядке, но аэропорт закрыт, на улицах — противостояния протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди... Никакого понимания, что делать дальше. Держим кулачки,

— рассказали авторы программы.

Телевизионщики не могли выйти на связь с близкими, поскольку из-за вооруженного восстания в городе отключили электричество и начали блокировать Интернет.

Астровская призналась, что не сразу разобралась в ситуации. Услышав выстрелы, она подумала, что взрываются петарды. Когда же вышла во двор гостиницы, то увидела дым и толпы испуганных людей. Ворота отеля заколотили у нее на глазах, а водитель, который должен был отвезти их в аэропорт, отказался от работы.

Однако группе все-таки удалось выбраться из опасного региона. Пришлось обратиться за помощью к местным жителям. «Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолете. Мы выдохнем, еще разок пересчитаем команду «Чудес света» и расскажем, покажем с подробностями, что же там происходило», — объяснили представители проекта.