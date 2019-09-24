Ведущая «Орла и решки» не может покинуть Индонезию из-за революции

Ведущая вместе с оставшимися членами группы оказалась в эпицентре вооруженного конфликта, который разгорелся между действующими властями и повстанцами. Из-за толп людей с огнестрельным оружием все дороги оказались просто перекрыты, а местный аэропорт на время вообще прекратил свою работу. Но самое интересное, что власти решили ограничить доступ к интернету и даже мобильной связи.

«Утро началось с выстрелов прямо перед нашим отелем! Если честно, я думала, это какие-то петарды. Мысль о том, что началась настоящая война, в голову не приходила! В холле отеля стояла паника, стали приводить детей и женщин, обеспечивать их водой. Водитель, который должен был везти нас в аэропорт, отказался выезжать за территорию отеля, ворота которого на наших глазах заколачивали», — рассказала пораженная Алина.

По словам ведущей, она должна была покинуть отель этим утром, но внезапно прямо под ее окнами раздались выстрелы. Естественно, что Алина сначала не придала значения странным звукам, посчитав, что таким образом кто-то из местных мальчишек забавляется с петардами. Зато потом с балкона ведущей открылась довольно «живописная» картинка: она увидела людей, которые строили баррикады, размахивали мачете и даже стреляли из луков. Те, кому не хватило даже такого примитивного оружия, просто обошлись железными палками.