Андрей Малахов даст 15 миллионов за участие дочери Заворотнюк в шоу

По некоторым данным, с наследницей звезды "Моя прекрасная няня" связывался редактор ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Анне Заворотнюк предлагали поучаствовать в съемках за внушительный гонорар – 15 миллионов рублей (более 200 тысяч евро).

Дочь Анастасии Заворотнюк от предложения и денег отказалась. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов".

Судя по всему, журналисты готовы на многое ради эксклюзивной информации о больной раком Анастасии Заворотнюк. Примечательно, но менее чем неделю назад телевизионщики предлагали родным госпитализированной артистки три миллиона рублей (42 тысячи евро) за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране об истинном положении дел. Буквально за несколько дней сумма выросла в пять раз.