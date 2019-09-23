Пн, 23.09.2019
Большой репортаж: что продают в магазине конопли, куда нагрянула полиция? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Андрей Малахов даст 15 миллионов за участие дочери Заворотнюк в шоу

Андрей Малахов даст 15 миллионов за участие дочери Заворотнюк в шоу

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

ФОТО: Скриншот с Instagram

Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готов раскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, Анне, предложили целое состояние за участие в программе, пишут Дни.ру.

По некоторым данным, с наследницей звезды "Моя прекрасная няня" связывался редактор ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Анне Заворотнюк предлагали поучаствовать в съемках за внушительный гонорар – 15 миллионов рублей (более 200 тысяч евро).

Дочь Анастасии Заворотнюк от предложения и денег отказалась. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов".

Судя по всему, журналисты готовы на многое ради эксклюзивной информации о больной раком Анастасии Заворотнюк. Примечательно, но менее чем неделю назад телевизионщики предлагали родным госпитализированной артистки три миллиона рублей (42 тысячи евро) за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране об истинном положении дел. Буквально за несколько дней сумма выросла в пять раз.

Интересно и то, что такие щедрые предложения делает не какое-нибудь частное издательство, а государственный канал, существующий за счет налогоплательщиков в том числе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ