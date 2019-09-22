Пн, 23.09.2019
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Эдгар Гергель приставал к жителям Нарвы с вопросом про эстонский хип-хоп, но тут в кадре появился этот мужчина

С пятницы вечера главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель работает в Нарве. Сначала мы искали здесь самую красивую женщину Ида-Вирумаа, а после пошли общаться с народом на тему песни эстонского рэпера Nublu. Сам артист приехал сюда с хитом про Нарву. Как восприняли это жители города? 

Трудно поверить, но задумка загадочного рэпера в очках и капюшоне сработала на все сто. В Нарве трудно было найти человека, который никогда не слышал песню Für Oksana. Некоторые согласились подпевать. А почему бы и нет? 

Общее мнение жителей Нарвы о песне Nublu - положительное, хотя песня последний месяц звучит из каждого утюга. Кроме того, гости Нарвы считают, что эстонская музыка сейчас делается качественно и песнями можно наслаждаться.

Особенно веселым отвечающим оказался Виталий!

Скорее смотрите веселое видео!

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