Ср, 18.09.2019
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Светлана Лобода показала бесконечные ноги в ультрамодных кроссовках

Светлана Лобода.

ФОТО: Instagram

Пару дней назад певица поделилась с подписчиками фотографиями из частного самолета. На Светлане Лободе — короткие шорты, которые позволили поклонникам насладиться ее идеальными ногами, пишет Woman.

36-летняя Светлана Лобода обладает прекрасной фигурой и часто публикует в Инстаграме снимки в откровенных нарядах. В этот раз певица предложила поклонникам начать понедельник с ее фотографии в частном самолете.

Аутфит певицы состоит из легкой блузы с узором пейсли, мини-шорт и кроссовок Comme des Garcons x Nike. Приняв удобную позу, Светлана вытянула ноги, которые на фото кажутся ну просто бесконечными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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