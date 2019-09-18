Светлана Лобода показала бесконечные ноги в ультрамодных кроссовках

Пару дней назад певица поделилась с подписчиками фотографиями из частного самолета. На Светлане Лободе — короткие шорты, которые позволили поклонникам насладиться ее идеальными ногами, пишет Woman.
36-летняя Светлана Лобода обладает прекрасной фигурой и часто публикует в Инстаграме снимки в откровенных нарядах. В этот раз певица предложила поклонникам начать понедельник с ее фотографии в частном самолете.
Аутфит певицы состоит из легкой блузы с узором пейсли, мини-шорт и кроссовок Comme des Garcons x Nike. Приняв удобную позу, Светлана вытянула ноги, которые на фото кажутся ну просто бесконечными.