Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены во второй половине сентября

Он отметил, что Близнецы в этот период получат возможность перейти на позитивный лад и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого Павел Глоба рекомендует воспользоваться аффирмациями и приоткрыть свое сознание светлому потоку. Период будет помогать вам во всех начинаниях. Проявите оптимизм и не бойтесь начинать новое. Постарайтесь не посещать многолюдные места, и чаще бывайте наедине с собой.