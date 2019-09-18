Ср, 18.09.2019
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены во второй половине сентября

Осень. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Российский астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака переживут перемены во второй половине сентября 2019 года, пишет Topnews.

Он отметил, что Близнецы в этот период получат возможность перейти на позитивный лад и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого Павел Глоба рекомендует воспользоваться аффирмациями и приоткрыть свое сознание светлому потоку. Период будет помогать вам во всех начинаниях. Проявите оптимизм и не бойтесь начинать новое. Постарайтесь не посещать многолюдные места, и чаще бывайте наедине с собой.

Скорпионы во второй половине сентября могут отметиться всплеском негативных привычек. Вы сможете побороть их мыслями о чем-то приятном, например, о любимом человеке или интересном проекте. Уделите свободное время важным делам, и вы увидите, как негативные перемены обойдут вас стороной. Не пускайте дела на самотек, но не забывайте отдыхать на выходных. Иначе есть высокий риск раньше времени растратить свои силы.

Астролог рекомендует Рыбам перестать общаться с мстительными людьми. Прервите отношения с теми, кто долго помнит обиды и постоянно тыкает вас в ошибки прошлого. Поверьте, вы от этого только выиграете. В личной жизни постарайтесь максимально вовлекаться во все совместные процессы, и тогда перемены в жизни принесут вам гармонию и хорошее настроение.

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