Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Стрелец

На этой неделе энергетика звезд будет построена таким образом, что Стрельцам придется больше полагаться на свою интуицию, а не на здравый смысл. Полезными в таком случае станут пять талисманов, усиливающих шестое чувство. Советы окружающих тоже не подействуют как лекарство от проблем. Озарение может прийти только из глубин сознания.

Несмотря на некую проблемность и серость этой недели, она идеально подойдет для реализации давних планов и воплощения в жизнь идей. Можно ожидать визита со стороны близких и друзей, а также приятных знакомств делового или любовного плана. Остаться у руля и сохранить удачу смогут только терпеливые Стрельцы, полные сил и уверенности в себе.

Козерог

У Козерогов наступает время борьбы за место под Солнцем. Звезды и планеты находятся в идеальном положении для того, чтобы показать миру свои стремления. Нужно не сдаваться и смотреть только вперед. Почаще стоит задумываться о том, как повысить энергетику и жизненный тонус . Сделать это можно своевременным отдыхом, а также при помощи поиска новой мотивации.

Козерогам необходимо избавиться от страха, не слишком усердствовать с критикой в свой адрес. Этих людей могут волновать вопросы, касающиеся будущего, так что оборачиваться назад не желательно. Лучше устремить свой взор прямо перед собой и нажать на газ. В общении с людьми полезной будет тактичность и доброта — идти по головам не нужно. Козерогам достаточно показать людям, что они готовы соблюдать правила игры.

Водолей

Водолеев могут поглотить злободневные проблемы, затащить в свои сети рутина. В любой непростой ситуации желательно прислушиваться к голосу сердца. Существует пять ситуаций, в которых интуиция просто незаменима. С любой из этих ситуаций Водолеи могут встретиться на этой неделе.

В любовной сфере представителям того знака понадобится настойчивость, но не стоит браться за все сразу. Лучше решать проблемы по мере поступления и не менять фокус до тех пор, пока не удастся решить то, что сейчас наиболее актуально. Не нужно впадать в крайности — звезды хотят видеть Водолеев спокойными, без вороха дурных мыслей в голове.

Рыбы

У Рыб наступает время активности в любовной сфере. Им повезет в поисках второй половинки, но также удача ждет и тех, кто уже давно находится в браке и в отношениях. Этим людям лучше сфокусироваться на домашних делах, на времяпрепровождении с детьми, любимым человеком, родителями. Сильные заговоры на любовь помогут стать более желанными для противоположного пола и привлечь еще больше удачи в семейных делах.