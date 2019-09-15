Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Гороскоп поможет вам преодолеть препятствия на своем пути. Астрологи рассказали, какие возможности принесет эта неделя, и дали важные рекомендации на все случаи жизни.
И в любовной, и в деловой сфере на этой неделе многим знакам Зодиака придется быть чуточку осторожнее. В амурных делах нужно проверять совместимость перед началом отношений, а в работе и денежных вопросах лучше полагаться на интуицию и не спешить с решениями. В целом настроение звезд и планет будет очень хорошим и стабильным.
Овен
Астрологи говорят о том, что звезды и планеты в гороскопе Овнов сейчас стабильны и предсказуемы. На этой неделе можно спокойно заниматься решением любых проблем.
Ближе к концу недели эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться заговорами от неприятностей и проблем на работе, дабы избежать их появления и не омрачать ими выходные. Суббота и воскресенье обещают быть размеренными и приятными. Завершить эту неделю лучше всего отдыхом и релаксацией, чтобы восстановить силы.
Телец
Благоприятным будет и воскресенье, так что неделя завершится на позитивной ноте. Тельцам необходимо как следует отдохнуть в этот день и настроиться на оптимистичный лад. Это будет залогом успеха на следующей неделе. Также с 16 по 22 число лучше научиться быстро прощать людей. Не нужно копить в себе обиды.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе возможен небольшой кризис отношений. Планеты давно не меняли своего положения, поэтому Близнецам может показаться, что жизнь стала серой и скучной, но это не так. В стабильности и размеренности есть своя позитивная сторона, оценить которую могут не все знаки Зодиака. Близнецам нужна динамика и активность, но сейчас не время для этого.
Астрологи рекомендуют представителям этого знака заняться насущными делами, работой, домашним хозяйством, уборкой. Удивительно, сколько дел можно переделать в подобные периоды. Главное, чтобы никто не мешал и не навязывал Близнецам свою точку зрения, порождая в них сомнения.
Рак
Существует семь событий, которые предупреждают о приближении глобальных перемен. Ракам нужно следить за такими событиями, потому что положение планет говорит о том, что скоро в их жизни произойдет что-то интересное. Это могут быть важные изменения в любви или в работе. Возможно, Раки найдут любовь, сменят работу, их посетит озарение.
Лев
Эти семь дней будут неоднозначными для Львов. Они ощутят, будто их жизнь стоит на месте и никуда не движется, но это лишь иллюзия, порожденная планетами и звездами, которые находятся в состоянии энергетического застоя. Полезными станут заговоры-шепотки на удачу.
В такое стабильное время на работе легко решать какие-то сложные задачи, заниматься делами, требующими максимальной сосредоточенности и внимания. Возможно появление новых идей, но с их реализацией астрологи советуют подождать.
Дева
Девам необходимо научиться понимать знаки Вселенной. На этой неделе может произойти много важных событий, которые будут предупреждать о приближении проблем или, наоборот, триумфа в какой-то сфере. Счастье будет заключаться в приятных мелочах, так что стоит почаще обращать на них внимание.
Для Дев эта неделя может стать неким переходным моментом, когда ситуация может развиваться не совсем так, как они ожидают. Это может быть новая любовь, новая работа, переезд, путешествие, судьбоносная встреча. Груз прошлого останется позади — новые двери откроются, а старые закроются.
Весы
Говоря об обязанностях, стоит отметить дом. Домашняя энергетика очень важна, так что необходимо убраться, навести порядок, причем желательно в самом начале недели. Если сейчас у Весов есть какие-то важные задачи или проекты, их необходимо завершить. Откладывать важные дела астрологи не советуют.
Скорпион
Скорпионы могут столкнуться с большой конкуренцией на работе. Заговор от врагов поможет усмирить недоброжелателей. Для одиноких представителей этого знака может появиться конкуренция и в любви. Понравившийся человек понравится кому-то еще, так что придется очень грамотно выбирать стратегию.
Не стоит брать на себя слишком много дел и задач, иначе Скорпионы не смогут преуспеть ни в чем. Звезды намекают, что этим людям осталось немного до того, чтобы добиться желаемого, поэтому лучше потерпеть и сосредоточиться на текущих делах. На этой неделе нельзя бросать незавершенные задачи.
Стрелец
Смена обстановки поможет Стрельцам добиться повышения настроения и удачи. Дома можно заняться перестановкой мебели. Можно купить новые элементы декора или начать делать ремонт, если есть свободные средства и время. Стрельцы смогут справиться с любыми трудностями, если станут работать в команде. Эти люди хорошо проявят себя в совместной деятельности.
Звезды говорят о том, что в некоторых вопросах и делах от представителей этого знака потребуется только ожидание и терпение. Некоторые проблемы разрешатся сами собой, но не стоит уповать на чудо. Также на этой неделе звезды будут в хорошем положении для получения новых знаний и опыта. Какими бы ни были планы Стрельцов, раскрывать их окружающим не стоит.
Козерог
Этим людям можно воспользоваться простыми способами привлечения удачи, чтобы неверный выбор не сказался негативно на других делах. В любом случае необходимо поставить точку в том вопросе, который тревожит Козерогов больше всего. Откладывать важные дела на потом астрологи не рекомендуют.
Водолей
Водолеям нужно стать непреклонными, смелыми и целеустремленными, потому что на этой неделе может появиться множество новых обязанностей и проблем. Многие из них окажутся простыми, но с некоторыми придется повозиться. В связи с этим главными врагами Водолеев станут негативные программы, от которых необходимо избавиться как можно скорее.
В случае, если настигнет усталость, астрологи советуют посвящать вечера общению с приятными людьми, увлечениям и развлечениям. Нужно находить время для себя, для расслабления и смены обстановки. Не стоит изматывать себя работой.
Рыбы
Рыбам стоит опасаться людей с негативной энергетикой. Это будет стабильная неделя, время спокойствия, умеренности и баланса во всем. Рыбам не стоит перерабатывать или, наоборот, бездельничать. В любви астрологи советуют искать компромиссы.
Рыбам очень нужна размеренность, потому что нервы и стрессы разрушат удачу. В случае, если кто-то из знакомых или близких предложит помощь, отказываться не стоит. Это идеальное время для сотрудничества, доверительной помощи.