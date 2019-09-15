Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Лев

Эти семь дней будут неоднозначными для Львов. Они ощутят, будто их жизнь стоит на месте и никуда не движется, но это лишь иллюзия, порожденная планетами и звездами, которые находятся в состоянии энергетического застоя. Полезными станут заговоры-шепотки на удачу.

В такое стабильное время на работе легко решать какие-то сложные задачи, заниматься делами, требующими максимальной сосредоточенности и внимания. Возможно появление новых идей, но с их реализацией астрологи советуют подождать.

Дева

Девам необходимо научиться понимать знаки Вселенной. На этой неделе может произойти много важных событий, которые будут предупреждать о приближении проблем или, наоборот, триумфа в какой-то сфере. Счастье будет заключаться в приятных мелочах, так что стоит почаще обращать на них внимание.

Для Дев эта неделя может стать неким переходным моментом, когда ситуация может развиваться не совсем так, как они ожидают. Это может быть новая любовь, новая работа, переезд, путешествие, судьбоносная встреча. Груз прошлого останется позади — новые двери откроются, а старые закроются.

Весы

Весы — один из самых обаятельных и харизматичных Знаков Зодиака . Им больше всего повезет в любовных делах, причем никаких неприятных подвохов не ожидается. Планеты очень созидательны, сильны и стабильны с понедельника по воскресенье. Тем, кто уже находится в отношениях, придется сфокусироваться в первую очередь на обязанностях. Всем, кто ищет любовь, нужно больше знакомиться с окружающими.

Говоря об обязанностях, стоит отметить дом. Домашняя энергетика очень важна, так что необходимо убраться, навести порядок, причем желательно в самом начале недели. Если сейчас у Весов есть какие-то важные задачи или проекты, их необходимо завершить. Откладывать важные дела астрологи не советуют.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с большой конкуренцией на работе. Заговор от врагов поможет усмирить недоброжелателей. Для одиноких представителей этого знака может появиться конкуренция и в любви. Понравившийся человек понравится кому-то еще, так что придется очень грамотно выбирать стратегию.

Не стоит брать на себя слишком много дел и задач, иначе Скорпионы не смогут преуспеть ни в чем. Звезды намекают, что этим людям осталось немного до того, чтобы добиться желаемого, поэтому лучше потерпеть и сосредоточиться на текущих делах. На этой неделе нельзя бросать незавершенные задачи.

Стрелец

Смена обстановки поможет Стрельцам добиться повышения настроения и удачи. Дома можно заняться перестановкой мебели. Можно купить новые элементы декора или начать делать ремонт, если есть свободные средства и время. Стрельцы смогут справиться с любыми трудностями, если станут работать в команде. Эти люди хорошо проявят себя в совместной деятельности.