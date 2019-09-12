Гороскоп гадостей: какого подвоха можно ожидать от знаков Зодиака

Дева

Личности знака Дева – мелочные, скупые и ужасно педантичные. Они обожают порядок, а всех, кто создает хаос, Девы тут же записывают в свои враги. С виду это дружелюбные и даже заботливые создания, которые каждому готовы помочь и дать дельный совет. Но жизнь показывает, что подопечные Меркурия – искусные интриганы, которые ради достижения своей цели переступят через любого человека. Более того, никто не догадается, что подлость в их жизнь пришла со стороны Девы. Эти люди слишком осторожны и изворотливы.

Весы

Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у этих личностей нет. Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину, и переложить ответственность на других людей. К тому же большинство Весов совершенно не желает работать, а потому, чтобы обеспечить себе жизнь, представители данного знака готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.

Скорпион

Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит, ничего не значащие люди. Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно. Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.

Стрелец

Представитель данного знака ищет веселья и легкой жизни. И в этом смысле Стрелец может пакостить даже в своем доме. К примеру, этот человек может столкнуть лбами друзей только ради веселья, или закрутить роман с женой лучшего друга, просто потому, что слишком любвеобилен. При этом подопечный Юпитера очень удивляется, когда ему ставят в вину нелицеприятные поступки. Для него это вполне рядовые вещи, и он ничуть не расстроится, если друзья поступят с ним точно так же. Благо, на серьезное преступление Стрелец не пойдет, так как в благоразумии ему не откажешь.

Козерог

На многих людей Козерог производит гнетущее впечатление. Это довольно властный человек, который никому не доверяет и считает свое мнение единственно верным. Козерог расчетлив и коварен, а значит, если с вашей помощью он может достичь своей цели, вы обязательно станете разменной монетой в его игре. По сути это настоящий энергетический вампир, который поймав свою «жертву», не отпустит ее, пока не высосет всю энергию. И договориться полюбовно с бездушным Козерогом вам точно не удастся!

Водолей

Водолею ничего не нужно от окружающих людей, а потому намеренно он не станет причинять никому вреда. Другое дело люди, которые вмешиваются в жизнь подопечного Урана и пытаются диктовать ему свои условия. Водолей не терпит тех, кто пытается ограничивать его свободу и загонять его в рамки. С такими личностями он борется зло и беспощадно. И еще. Водолей не тот человек, который будет хранить верность. Даже если вчера он клялся вам в любви, завтра может изменить, не испытывая при этом и капли стыда.

Рыбы