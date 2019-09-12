После слухов о раке: Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети

Анастасия Заворотнюк продолжает сохранять молчание, отказываясь комментировать новости о заболевании.
Уже не первую неделю в сети обсуждают новость о том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Сама актриса никак не комментирует эти слухи, чем еще больше тревожит поклонников. Сейчас Анастасия отказалась от публичных выходов, отменила спектакли в театре и не соглашается на интервью. Не появлялась актриса и в своих соцсетях. Лишь день назад Анастасия впервые за долгое время разместила в своем Instagram первый пост. Правда, в нем ни слова не было о болезни.
Так, актриса опубликовала свое архивное фото, сделанное во времена сериала "Моя прекрасная няня". В комментариях Анастасия написала:
Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забываем смотреть "Мою прекрасную няню.
Все вопросы о ее состоянии здоровья знаменитость оставила без ответа.