После слухов о раке: Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети

Уже не первую неделю в сети обсуждают новость о том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Сама актриса никак не комментирует эти слухи, чем еще больше тревожит поклонников. Сейчас Анастасия отказалась от публичных выходов, отменила спектакли в театре и не соглашается на интервью. Не появлялась актриса и в своих соцсетях. Лишь день назад Анастасия впервые за долгое время разместила в своем Instagram первый пост. Правда, в нем ни слова не было о болезни.