Чт, 12.09.2019
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После слухов о раке: Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: SCANPIX

Анастасия Заворотнюк продолжает сохранять молчание, отказываясь комментировать новости о заболевании.

Уже не первую неделю в сети обсуждают новость о том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Сама актриса никак не комментирует эти слухи, чем еще больше тревожит поклонников. Сейчас Анастасия отказалась от публичных выходов, отменила спектакли в театре и не соглашается на интервью. Не появлялась актриса и в своих соцсетях. Лишь день назад Анастасия впервые за долгое время разместила в своем Instagram первый пост. Правда, в нем ни слова не было о болезни. 

Так, актриса опубликовала свое архивное фото, сделанное во времена сериала "Моя прекрасная няня". В комментариях Анастасия написала: 

Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забываем смотреть "Мою прекрасную няню.

Все вопросы о ее состоянии здоровья знаменитость оставила без ответа. 

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