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  • Скорее смотрите, это очень мило: эстонский победитель «Евровидения» показал новорожденную дочь

Скорее смотрите, это очень мило: эстонский победитель «Евровидения» показал новорожденную дочь

Танель Падар в 2018 году

ФОТО: Madis Sinivee

Один из самых популярных эстонских рокеров - Танель Падар (38) впервые опубликовал в Instagram снимок новорожденной дочери. Также артист сказал, как они назвали свою крошечную девочку. 

«Я всегда мечтал о маленькой дочери и теперь я отец милейшей Линды», - пишет Падар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olen alati unistanud pisikesest tütrest ja nüüd olen imearmsa Linda isa.

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Танель Падар помолвлен с Лаурен Вилльманн (23). Они стали родителями на этой неделе. 

Согласно данным портала Elu24, ребенок родился у пары в понедельник. А радостную весть певец подтвердил в соцсети в среду. 

Танель Падар в дуэте с Дэйвом Бентоном победили на конкурсе «Евровидение» в 2001 году. После этого Эстония больше не побеждала. 

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