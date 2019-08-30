Скорее смотрите, это очень мило: эстонский победитель «Евровидения» показал новорожденную дочь

«Я всегда мечтал о маленькой дочери и теперь я отец милейшей Линды», - пишет Падар.

Танель Падар помолвлен с Лаурен Вилльманн (23). Они стали родителями на этой неделе.

Согласно данным портала Elu24, ребенок родился у пары в понедельник. А радостную весть певец подтвердил в соцсети в среду.