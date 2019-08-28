То, чего многие так долго ждали: в «Орел и решку» вернулись любимые ведущие

Сегодня телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева порадовала поклонников и объявила о том, что вновь стала ведущей нового сезона популярной программы «Орел и решка», пишет Экспресс газета.
Анастасия покинула проект еще в прошлом году, она была ведущей два сезона и очень полюбилась телезрителям, но ушла из программы и весь последний год занималась другими проектами. Поклонники были в восторге от того, что Ивлеева решила принять участие в новом сезоне «Орла и решки».
Примечательно, что вторым ведущим нового сезона стал Андрей Бедняков. Телеведущий был также одним из самых первых ведущих программы и отработал в шоу несколько сезонов. Андрей Бедняков считался одним из лучших ведущих «Орла и решки», так что телезрители не раз просили вернуть его в передачу.
«Помню, как не находила слов, чтобы выразить свою грусть от того, что Решка закончилась, а сейчас не нахожу их для того, чтобы выразить свою радость и полнейший ШОК от происходящего! Я счастлива! Я рада! Это совсем другой сезон, не похожий ни на один что был до этого! Бедняков, а ты хорош! Шутки шутками, а ведь жизнь все устроила как надо», — написала в своем микроблоге Анастасия Ивлеева. Поклонники возлагают большие надежды на новый сезон.