«А где муж?»: Леру Кудрявцеву сняли в компании полуголых мужчин

Знаменитость в ярком купальнике сфотографирована с незнакомцами. "Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все ненужности", – подписала кадр Лера Кудрявцева.

Кадр заинтриговал пользователей соцсети, у которых сразу возникло много вопросов: "Кто эти красавцы?", "А где муж?", "Вы прекрасны, но кто спутники?" "Лера, Вас муж не ревнует?"