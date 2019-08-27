«А где муж?»: Леру Кудрявцеву сняли в компании полуголых мужчин

48-летняя Лера Кудрявцева находится в Сочи, где ведет музыкальный конкурс "Новая волна". Судя по всему, телезвезде удается и отдохнуть под ласковыми лучами южного солнца: в Instagram она выложила снимок с двумя импозантными мужчинами, пишут Дни.ру.
Знаменитость в ярком купальнике сфотографирована с незнакомцами. "Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все ненужности", – подписала кадр Лера Кудрявцева.
Кадр заинтриговал пользователей соцсети, у которых сразу возникло много вопросов: "Кто эти красавцы?", "А где муж?", "Вы прекрасны, но кто спутники?" "Лера, Вас муж не ревнует?"