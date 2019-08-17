46-летняя Наташа Королева призналась, что готова стать бабушкой

Известная певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко уже познакомились с возлюбленной Архипа. 17-летний юноша полгода встречается с участницей проекта «Дом-2», моделью Марией Слугиной.
Девушка на семь лет его старше. Звездные родители не препятствуют отношениям сына с Марией. Наташа Королева и Сергей Глушко одобрили выбор Архипа. Но они все равно просят влюбленных не торопить события и просто наслаждаться моментом.
В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!»
— отметила в беседе с изданием «Стар Хит » певица.
Бабушка Архипа тоже познакомилась с возлюбленной внука. Ей девушка понравилась. Конечно, звездная семья сначала настороженно отнеслась к появлению Марии в жизни Архипа, однако разговоры с ней развеяли многие сомнения и вопросы.
Отметим, юноша с уважением относится к матери и благодарит ее за жизнь. Недавно Наташа Королева поделилась фрагментом передачи «Сегодня вечером», где сын выразил свои чувства к ней на японском языке.
Самое большое счастье для мамы — услышать от взрослого сына такие слова, и даже если они на Японском, все понятно без перевода!
— призналась певица.
Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко живут в браке с 2003 года. У пары есть один сын Архип, который появился на свет в феврале 2002 года. Ранее певица признавалась, что они с мужем давно мечтают еще об одном малыше, но несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами.