46-летняя Наташа Королева призналась, что готова стать бабушкой

Девушка на семь лет его старше. Звездные родители не препятствуют отношениям сына с Марией. Наташа Королева и Сергей Глушко одобрили выбор Архипа. Но они все равно просят влюбленных не торопить события и просто наслаждаться моментом.

В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!»

— отметила в беседе с изданием «Стар Хит » певица.

Бабушка Архипа тоже познакомилась с возлюбленной внука. Ей девушка понравилась. Конечно, звездная семья сначала настороженно отнеслась к появлению Марии в жизни Архипа, однако разговоры с ней развеяли многие сомнения и вопросы.

Отметим, юноша с уважением относится к матери и благодарит ее за жизнь. Недавно Наташа Королева поделилась фрагментом передачи «Сегодня вечером», где сын выразил свои чувства к ней на японском языке.

Самое большое счастье для мамы — услышать от взрослого сына такие слова, и даже если они на Японском, все понятно без перевода!

— призналась певица.