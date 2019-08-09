Пт, 9.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ратаковски снялась в нижнем белье, показав, что не стесняется волос на теле

Ратаковски снялась в нижнем белье, показав, что не стесняется волос на теле

Emily Ratajkowski attends Met Gala

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

В этот раз известная 27-летняя модель решила напомнить своим фанатам, что она не только красавица, но и умница. Но результат получился смешанным.

Авторитетный модный журнал Harper's Bazaar в своем Instagram анонсировал статью-эссе от популярной американской модели Эмили Ратаковски, сопроводив объявление нестандартным фото. Фанаты привыкли видеть девушку в нижнем белье и купальниках, и в этот раз она тоже не разочаровала. Хотя есть одно но.

Эссе Эмили было посвящено феминизму и бодипозитиву, и упор в тексте модель делала на то, что женщина вправе решать для себя сама, как именно она хочет выглядеть. Чтобы подкрепить свои слова и посыл, модель снялась в сексуальном нижнем белье и с небритыми подмышками.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Многие в комментариях оценили смелость Ратаковски, но нашлись и те, кто не слишком-то был доволен таким перформансом.

То есть быть суперженщиной — значит, отращивать лес в подмышках? Ну такое...

Именно это называется лицемерием. Пусть у тебя небритые подмышки, но причёска и макияж выглядят идеально, а сама ты как всегда красавица. Хватит притворяться.

Ха, она отрастила волосы только для фото. Вы её инстаграм видели? Ни на одном снимке нет небритых подмышек. Ну и зачем тогда это?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ