Ратаковски снялась в нижнем белье, показав, что не стесняется волос на теле

Авторитетный модный журнал Harper's Bazaar в своем Instagram анонсировал статью-эссе от популярной американской модели Эмили Ратаковски, сопроводив объявление нестандартным фото. Фанаты привыкли видеть девушку в нижнем белье и купальниках, и в этот раз она тоже не разочаровала. Хотя есть одно но.

Эссе Эмили было посвящено феминизму и бодипозитиву, и упор в тексте модель делала на то, что женщина вправе решать для себя сама, как именно она хочет выглядеть. Чтобы подкрепить свои слова и посыл, модель снялась в сексуальном нижнем белье и с небритыми подмышками.

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Многие в комментариях оценили смелость Ратаковски, но нашлись и те, кто не слишком-то был доволен таким перформансом.

То есть быть суперженщиной — значит, отращивать лес в подмышках? Ну такое...

Именно это называется лицемерием. Пусть у тебя небритые подмышки, но причёска и макияж выглядят идеально, а сама ты как всегда красавица. Хватит притворяться.