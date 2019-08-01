Светлана Лобода показала сексуальную фигуру в ярком бикини у бассейна

36-летняя Светлана Лобода улетела из Москвы на отдых. Исполнительница хита «Пуля-дура» показала себя на пляже, пишет Cosmo.
Певица поделилась красочными снимками. Блондинка в солнцезащитных очках позировала у бассейна под пальмами. Она остановила выбор на бирюзовом купальнике с разноцветным принтом. Светлана наслаждалась прохладительными напитками.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» явно гордится сексуальной фигурой. Лобода демонстрировала тело с разных ракурсов. Она учла совет своей старшей дочери Евы, которая просила позировать перед камерой на носочках.
В кадре хорошо видны стройные ноги и тонкая талия артистки. «Отдыхаю весь день и работаю всю ночь», — отметила Светлана в Instagram.