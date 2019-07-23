В сети подозревают, что Бритни Спирс помолвлена с Сэмом Асгари

Репортерам Спирс позировала в алом облегающем платье, а Асгари — в брючном костюме кремового цвета. Однако далеко не модные образы звездной пары привлекли в этот день внимание репортеров и поклонников. Куда больше их заинтересовало кольцо с крупными камнями, которое сверкало на безымянном пальце левой руки Бритни.

Многие решили, что роскошное украшение — не что иное, как знак того, что недавно Сэм сделал Бритни предложение руки и сердца, а она ответила ему согласием. Вдобавок ко всему Спирс и ее избранник очень мило вели себя на премьере: они обнимались, целовались прямо перед фотографами.

Наша первая премьера,

— подписала Бритни фото, сделанные в этот день, в своем Instagram.

К слову, раньше инсайдеры говорили, что брак для певицы не является приоритетом в отношениях с Сэмом. Вместе с тем звезда, у которой уже есть двое сыновей от Кевина Федерлайна, по слухам, хочет завести с возлюбленным общего ребенка.

Бритни уже разговаривала с Сэмом о том, чтобы завести общего ребенка. Когда она впервые стала матерью, то была слишком молода. Сейчас она чувствует себя более зрелой,

— поговаривали инсайдеры.

Напомним, что роман Спирс и Асгари начался осенью прошлого года. За это время звездной паре пришлось столкнуться с серьезным испытанием — нервным срывом Бритни Спирс, из-за которого она на целый месяц попала в психиатрическую клинику. В этот период Сэм постоянно был рядом с возлюбленной и оказывал ей сильную поддержку, что только скрепило их отношения.

Он поддерживает ее. Это здорово, что Бритни проводит много времени с Сэмом. Он делает то, что она так любит. Ходит с ней за покупками и водит в рестораны. Он отличный парень. Он всегда очень мил и защищает Бритни,

— рассказал инсайдер об отношениях Сэма и Бритни.

Сейчас эмоциональное состояние Спирс пришло в норму: она вернулась к активной жизни, занятиям спортом, а недавно отдохнула с возлюбленным в Майами.