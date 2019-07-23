Вот это новость! 69-летняя Надежда Бабкина не побоялась опубликовать фото в ванне

В 2019 году Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" приурочен к 90-му юбилею русского писателя, сценариста, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. Гостей ждет насыщенная программа – порядка 50 событий. Мероприятие посетят многие отечественные звезды.

На Алтай приехала и Надежда Бабкина. Артистка опубликовала в Instagram несколько фотографий, сделанных на родине Шукшина. Особое внимание подписчиков привлек снимок, на котором 69-летняя певица запечатлена сидящей в ванне с пеной. "Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!" – пояснила довольная Надежда Бабкина.