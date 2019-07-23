Вт, 23.07.2019
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Смотрите, как сексуально выглядит Нюша за несколько дней до концерта в Нарва-Йыэсуу

Нюша.

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Уже в эту пятницу в Нарва-Йыэсуу стартует двухдневный фестиваль, где выступят самые популярные артисты современности - «Время и Стекло», Нюша, Filatov & Karas, группа «ПараТайн» и другие. Веселиться граждане будут 26 и 27 июля на пляже этого курортного города. 

Нюша выступит 27 июля. А за несколько дней до концерта певица демонстрирует сексуальные формы на своей странице в Instagram. Из-за беременности и родов певица некоторое время не гастролировала в Эстонии, но теперь она вернулась на сцену и дает зажигательные концерты.

Билеты на фестиваль можно приобрести в Piletilevi! 

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