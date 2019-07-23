Смотрите, как сексуально выглядит Нюша за несколько дней до концерта в Нарва-Йыэсуу

Нюша выступит 27 июля. А за несколько дней до концерта певица демонстрирует сексуальные формы на своей странице в Instagram. Из-за беременности и родов певица некоторое время не гастролировала в Эстонии, но теперь она вернулась на сцену и дает зажигательные концерты.