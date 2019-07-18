Не наглядеться! В соцсетях появились свадебные фото эстонские актеров Прийта Пиуса и Майкен Шмидт

В конце июня стало известно, что актеры Прийт Пиус и Майкен Шмидт сыграли свадьбу, пишет Elu24. Сегодня пара опубликовала в соцсетях первые фотографии с торжества.
Maйкен Шмидт (34) подтвердила в конце июня порталу Elu24, что вышла замуж за Прийта Пиуса (30). Сегодня в Instagram ресторана Kaspervik в Кясму появилась свадебная фотография пары. Значит, торжество состоялась именно там.
Прийт и Майкен уже родители, их общий сын родился в прошлом году 22 марта. Актеры встретились, когда играли на одной сцене, учились на одних и тех же курсах, теперь вместе служат в Таллиннском городском театре.
Свадьба Майкен Шмидт и Прийта Пиуса