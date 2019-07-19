Гороскоп на 19 июля: узнай, каким знакам повезет в этот день

День связан с ростом жизненного потенциала и стабилизацией эмоционального фона, поэтому будет весьма приятным. Звезды не советуют браться за решение сложных задач, заниматься утомительным трудом: много сил будет потрачено на достижение цели, которая окажется обманчивой, ложной. Нежелательно решать финансовые вопросы: излишне оптимистичный взгляд на будущее ведет за собой неоправданные расходы, пишет Дворец.
Удадутся на славу торжества и общественные мероприятия, можно принимать гостей и наносить визиты, устраивать семейные праздники, необычные романтические свидания. Держите близких людей в курсе своих намерений и планов – сюрпризы, вероятнее всего, окажутся не слишком приятными.
Овен
Весьма вероятен значительный прогресс в наиболее важных для вас делах. Для достижения наилучших результатов старайтесь принимать решения самостоятельно, не полагаясь на мнение малознакомых доброжелателей. Удачный день для приобретения дорогих вещей, ювелирных изделий, антиквариата. Возрастают расходы, связанные с потребностями членов семьи – постарайтесь не выражать недовольства по этому поводу.
Очень хороший день ожидает влюбленных, вероятность романтических знакомств также весьма высока. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья и не пренебрегать профилактическими процедурами.
Телец
Сильны благоприятные тенденции, однако имеет место снижение жизненного потенциала, поэтому Тельцам стоит ограничить нагрузки и поберечь себя. Нежелательно посвящать много времени сложным и утомительным делам, заниматься тяжелым физическим трудом. Высока вероятность полезных знакомств, в неформальной обстановке вы сможете обсудить вопросы профессионального характера и получить достойные внимания советы.
Гармоничны отношения в семье, вы легко достигнете взаимопонимания с представителями других поколений. День связан с удачными поездками, приятными открытиями. Влюбленных Тельцов ожидают сюрпризы.
Близнецы
Благоприятный день, обещающий удачное стечение обстоятельств, и, как следствие, открытие новых возможностей. Близнецам следует действовать решительно, не тратить время зря – результат может быть достигнут немедленно, если проявить деловую хватку. Наиболее значительными будут успехи юных представителей знака: сегодня они полны энергии и ни минуты не теряют даром.
Сильно влияние позитивных тенденций в личной жизни, однако в данном случае речь не идет о коренных переменах и значительных событиях – звезды подготовили для вас небольшие, но весьма приятные сюрпризы. Возможны незапланированные встречи с дальними родственниками и старыми друзьями.
Рак
Ракам придется приложить некоторые усилия, чтобы избежать ссор с любимым человеком и друзьями: день, к сожалению, связан с проблемами в общении. Несколько проще поладить с родственниками, но и тут о полном взаимопонимании можно только мечтать. Поднять настроение и вам, и вашим близким позволит активное участие в светской и общественной жизни; можно устроить праздник дома, принять гостей.
Удачный день с финансовой точки зрения – ваши расходы будут оправданными, а покупки – удачными. Жизненный потенциал достаточно высок, проблемы со здоровьем и перепады настроения маловероятны.
Лев
День в целом будет довольно удачным, однако две важные сферы жизни находятся под влиянием негативных тенденций. Первая из них – имущество и финансы. Возможны расходы и потери, неудачные покупки и капиталовложения. Звезды советуют полагаться на советы знающих людей, а собственной интуиции не слишком доверять, поскольку сегодня она может подвести.
Вторая уязвимая область – это романтические отношения. Ваш интерес к общественной и светской жизни, а также стремление к новым впечатлениям и знакомствам могут быть неправильно истолкованы любимым человеком, что и породит ссоры. В остальном же проблем не возникнет, вас порадуют приятные совпадения, сюрпризы.
Дева
Непросто найти общий язык с окружающими, и даже любимый человек едва ли сможет правильно понять, сколь многочисленны и разнообразны устремления вашей души. Сильно выражено стремление к новым знаниям и впечатлениям, возникает желание кардинально изменить жизнь, избежать рутины, бесконечного повторения разнообразных дел.
Очень высок творческий потенциал, интуиция остра и безошибочна. Принятые в этот день решения будут верными, однако воплотить их в жизнь удастся несколько позже, не стоит спешить. Чрезвычайно удачно сложатся любые поездки.
Весы
Весам придется взять на себя ответственность за атмосферу в семье: отношения с родственниками нестабильны, и только вам по силам сохранить мир, несмотря на все существующие разногласия. Значительно лучше обстоят дела в сфере романтических привязанностей – здесь явно доминируют позитивные тенденции, что позволяет говорить о благоприятных переменах и осуществлении давних желаний. Тем, кто стремится к новым знакомствам, звезды советуют принимать более активное участие в общественной жизни: момент для этого наступил чрезвычайно благоприятный.
День подходит для любых спокойных занятий, работы по дому, учебы и творчества. В путешествиях возможны проблемы, досадные недоразумения, однако едва ли они будут иметь серьезные последствия.
Скорпион
Этот день благоприятен для общения, однако звезды советуют Скорпионам воздержаться от посещения сомнительных увеселительных заведений – к представителям данного знака тянутся самые разнообразные особы, в том числе и те, чьи помыслы отнюдь не безупречны. Очень приятными будут встречи с друзьями и родственниками.
Творческие люди смогут найти новых почитателей своих талантов, да и вообще этот день не обойдется без признания заслуг Скорпионов. Можно договариваться с новыми знакомыми о сотрудничестве, причем высока вероятность, что именно в ходе совместной деятельности вы сможете проявить себя с лучшей стороны.
Стрелец
День непростой. Стрельцам стоит поберечь себя – в связи со снижением жизненного тонуса вероятно ухудшение самочувствия и настроения. Кроме того, вероятны проблемы в общении с новыми знакомыми, неприятные встречи. Старайтесь избегать тесных контактов с людьми, которые вызывают у вас раздражение и антипатию: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше.
Финансовая картина также неоднозначна. С одной стороны, вас ожидают значительные расходы; с другой – можно не сомневаться в том, что жалеть о потраченных деньгах не придется. Не стоит отказывать себе в исполнении маленьких и больших желаний: сегодня ваша потребность в позитивных эмоциях весьма высока.
Козерог
Козерогам следует обратить особое внимание на развитие романтических и семейных отношений. Существует опасность разногласий с самыми близкими людьми, именно теми, кого вы обычно понимаете с полуслова и на чью поддержку привыкли рассчитывать. Не стоит в этот день выяснять отношения, обсуждать острые проблемы, позволять себе резкие критические высказывания. Чем более сдержанно и спокойно вы себя ведете, тем меньшее влияние окажут на вас негативные тенденции.
Удачный день для любых финансовых дел, заключения сделок, продажи имущества. Высок жизненный потенциал, вы полны обаяния, легко находите общий язык с новыми знакомыми.
Водолей
Удачный день, который будет легким и приятным благодаря сильному влиянию позитивных тенденций. Водолеи смогут добиться успехов практически в любом деле, достижение поставленных целей будет даваться им легко. Вероятны многообещающие знакомства, день подходит для начала как романтических, так и дружеских отношений. Прислушивайтесь к своей интуиции, но и советы близких не оставляйте без внимания – они тоже будут весьма полезны.
Поездки подарят массу приятных эмоций, активный отдых будет способствовать улучшению настроения и самочувствия. Покупки окажутся выгодными, эксперименты с имиджем дадут восхитительный результат.
Рыбы
Рыб ожидает хороший день, хоть и не слишком богатый на события, но приятный и довольно интересный. Высок жизненный тонус, самочувствие будет хорошим, а настроение – стабильным. Можно заниматься трудными, утомительными делами; единственно, пожалуй, обязательное условие – ваш искренний интерес и неподдельный энтузиазм. Чрезвычайно удачными и выгодными обещают быть незапланированные, спонтанные покупки.
В отношениях даже с самыми близкими людьми присутствует некоторая отрешенность, однако она ни в коей мере не мешает взаимопониманию. Сегодня вы можете решить многие накопившиеся проблемы благодаря способности оценить их объективно.