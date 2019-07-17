Загоравшую в Пярну женщину ждал настоящий ужас: «Почувствовала, как по спине течет жидкость...»

Об этом жертва написала в группе Märgatud24 Pärnus в Facebook в субботу, 13 июля. Она вместе в подругой загорала между холмов на женском пляже в Пярну, как в один момент почувствовала, что по ее спине течет жидкость, пишет Elu24.

"Я обернулась и увидела мужчину, который мастурбировал, глядя на меня",

- написала женщина, которая в тот момент загорала, лежа на животе.

По ее словам, после этого мужчина сразу убежал. Лицо извращенца женщина не разглядела, так как его закрывало коричневое полотенце. "Я уверена, что мужчина европейской внешности и говорит на русском языке", - написала она.

По словам женщины, чуть позже к ним подошел русскоговорящий мужчина и сказал, что видел кого-то, кто самоудовлетворялся глядя на женщин. Так как больше никого поблизости не было, она уверена, что речь идет именно об этом мужчине.

Попавшая в ужасную ситуацию женщина боится, что этот мужчина может выкинуть что-то похуже. "Если женщина загорает на животе топлес, ей очень легко навредить", - написала она и добавила, что случившееся нанесло ей "душевную травму".

ФОТО: Mailiis Ollino/Postimees

Участковый Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо сказала порталу Elu24, что они осведомлены о случившемся на женском пляже.

"В подобном случае необходимо сразу звонить по номеру 112, чтобы полиция как можно скорее смогла отреагировать. Так повышается вероятность того, что человек будет пойман",

- сказала Уйбо.