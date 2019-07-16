Элина Нечаева рассказала правду о своих отношениях с бизнесменом Давидом Пярнметсом

«Чтобы наполнить сердце и душу этим прекрасным искусством, я советую всем приехать в летнюю столицу Эстонии, где вы тоже сможете насладиться волшебной музыкой», - приглашает Элина на свой концерт в Пярну.

В мае Элина Нечаева разорвала помолвку с бизнесменом Давидом Пярнметсом, с которым довольно часто появлялась на публике. Давид не так давно зарегистрировался на портале знакомств Tinder и часто выходит в свет в сопровождении разных спутниц. Были ли отношения с Давидом важны для Элины, или действительно музыка занимает всю ее жизнь? Покажет время.