Элина Нечаева рассказала правду о своих отношениях с бизнесменом Давидом Пярнметсом

«Мое сердце по-прежнему целиком и полностью принадлежит музыке», - говорит Элина Нечаева. Певица, которая недавно оставила своего жениха, была замечена с загадочным спутником на выходных, пишет Elu24.
«Мне нечего сказать сейчас», - решительно говорит певица, добавляя, что ее сердце отдано музыке.
«Чтобы наполнить сердце и душу этим прекрасным искусством, я советую всем приехать в летнюю столицу Эстонии, где вы тоже сможете насладиться волшебной музыкой», - приглашает Элина на свой концерт в Пярну.
В мае Элина Нечаева разорвала помолвку с бизнесменом Давидом Пярнметсом, с которым довольно часто появлялась на публике. Давид не так давно зарегистрировался на портале знакомств Tinder и часто выходит в свет в сопровождении разных спутниц. Были ли отношения с Давидом важны для Элины, или действительно музыка занимает всю ее жизнь? Покажет время.