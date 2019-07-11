Проблемы в сексе у знаков Зодиака

Овен

Импульсивные и нетерпеливые. Овны любят большую скорость — как в постели, так и за ее пределами, утверждает Анабель. Переводим с астрологического на русский: «давай сделаем это по-быстрому» — твой любимый сексуальный сценарий. И хотя способность завестись с пол-оборота действительно возбуждает партнера, не забывай о том, что удовольствие можно и нужно продлевать. «Часто Овны не прочь заняться «медленным» сексом, но что-то буквально заставляет их все делать в спешке, — замечает астролог. — И все самое интересное заканчивается, толком не успев начаться».

Решение: зная за собой такую особенность, старайся не пренебрегать прелюдией и смакуй каждую минуту близости. Можешь даже поспорить с партнером, кто продержится до «финальных титров».

Телец

Известные упрямцы и традиционалисты. Тельцам не чужды эксперименты в постели. «В чем представители этого знака действительно консервативны, так это в выборе партнеров — они чаще всего «западают» на один и тот же типаж, — говорит Гэт. — Если бы они сделали шаг в сторону из зоны комфорта, то удивились бы, насколько многообразен мир».

Решение: попробуй в следующий раз не «пролистывать» рыжеволосого парня в «Тиндере» только потому, что рыжие якобы не твой «формат». «Сходи в новый бар, присмотрись к парню, которого всегда считала только другом, — советует Гэт. — Кто знает? Возможно, именно он воплотит в жизнь твои самые горячие фантазии».

Близнецы

Для начала хорошая новость: разговорчивые Близнецы — настоящие королевы секстинга и мастера грязных разговоров. Плохая новость: иногда ты упускаешь тот самый ответственный момент, когда от слов пора переходить к делу.

Решение: сломай привычную схему и начни не с диалога, а с телесного контакта. «Массаж поможет Близнецам раскрыть их чувственность», — убеждена астролог. Ароматная ванна (с партнером или соло), ощущение мягкой пены на коже, нежное поглаживание — все это отключит на время твою заполненную мыслями и словами голову и подогреет страсть.

Рак

До сих пор вспоминаешь школьного возлюбленного и пристально следишь за обновлениями на Facebook-странице бывшего? Типичный Рак, что тут скажешь. «Представители этого знака очень сентиментальны и постоянно ностальгируют, — уверена Анабель. — В результате скучают и по сексуальным отношениям тоже». Согласись, сложно отдаться чувству, если в постели вас трое, включая призрака из прошлого.

Решение: прежде всего постарайся закрыть гештальты и отпустить то, что давно прошло. А во время секса сосредоточься на партнере: зрительный контакт, синхронизированное дыхание, позы лицом к лицу (например, когда ты сидишь у него на коленях) — все это поможет быть здесь и сейчас и получить максимум удовольствия.

Лев