Проблемы в сексе у знаков Зодиака

Звезда, под которой ты родилась, если верить американскому астрологу Анабель Гэт, способна влиять на твою сексуальную жизнь. А иногда и создавать проблемы в сексе, утверждает Zen.yandex.ru.
Овен
Импульсивные и нетерпеливые. Овны любят большую скорость — как в постели, так и за ее пределами, утверждает Анабель. Переводим с астрологического на русский: «давай сделаем это по-быстрому» — твой любимый сексуальный сценарий. И хотя способность завестись с пол-оборота действительно возбуждает партнера, не забывай о том, что удовольствие можно и нужно продлевать. «Часто Овны не прочь заняться «медленным» сексом, но что-то буквально заставляет их все делать в спешке, — замечает астролог. — И все самое интересное заканчивается, толком не успев начаться».
Решение: зная за собой такую особенность, старайся не пренебрегать прелюдией и смакуй каждую минуту близости. Можешь даже поспорить с партнером, кто продержится до «финальных титров».
Телец
Известные упрямцы и традиционалисты. Тельцам не чужды эксперименты в постели. «В чем представители этого знака действительно консервативны, так это в выборе партнеров — они чаще всего «западают» на один и тот же типаж, — говорит Гэт. — Если бы они сделали шаг в сторону из зоны комфорта, то удивились бы, насколько многообразен мир».
Решение: попробуй в следующий раз не «пролистывать» рыжеволосого парня в «Тиндере» только потому, что рыжие якобы не твой «формат». «Сходи в новый бар, присмотрись к парню, которого всегда считала только другом, — советует Гэт. — Кто знает? Возможно, именно он воплотит в жизнь твои самые горячие фантазии».
Близнецы
Для начала хорошая новость: разговорчивые Близнецы — настоящие королевы секстинга и мастера грязных разговоров. Плохая новость: иногда ты упускаешь тот самый ответственный момент, когда от слов пора переходить к делу.
Решение: сломай привычную схему и начни не с диалога, а с телесного контакта. «Массаж поможет Близнецам раскрыть их чувственность», — убеждена астролог. Ароматная ванна (с партнером или соло), ощущение мягкой пены на коже, нежное поглаживание — все это отключит на время твою заполненную мыслями и словами голову и подогреет страсть.
Рак
До сих пор вспоминаешь школьного возлюбленного и пристально следишь за обновлениями на Facebook-странице бывшего? Типичный Рак, что тут скажешь. «Представители этого знака очень сентиментальны и постоянно ностальгируют, — уверена Анабель. — В результате скучают и по сексуальным отношениям тоже». Согласись, сложно отдаться чувству, если в постели вас трое, включая призрака из прошлого.
Решение: прежде всего постарайся закрыть гештальты и отпустить то, что давно прошло. А во время секса сосредоточься на партнере: зрительный контакт, синхронизированное дыхание, позы лицом к лицу (например, когда ты сидишь у него на коленях) — все это поможет быть здесь и сейчас и получить максимум удовольствия.
Лев
Кто бы мог подумать, что Львы, эти врожденные эксгибиционисты, в глубине души смущаются, когда дело доходит до «обнаженки»? Ты удивишься, но храбрая Львица может оказаться трусливой в постели. А если ты не чувствуешь себя уверенно и сомневаешься в собственных навыках и умениях, то и радости от секса, скорее всего, не получишь.
Решение: чтобы возвыситься в собственных глазах, тебе нужен мужчина, который будет почитать тебя как богиню. Звучит неплохо, но как заставить партнера целовать песок, по которому ты ходила? Во-первых, не скупись на комплименты сама. Во-вторых, не скрывай искреннюю радость, когда он говорит что-то приятное тебе. Поощряй его ухаживания, а если он «отлынивает», дай понять, что тебе нужен мужчина, который бы тобой гордился.
Дева
И кто только назвал их девами? У этого знака самое несоответствующее их сущности имя в зодиакальном семействе. Девы любят секс и не испытывают в связи с этим никаких проблем. «Ты земной знак, который олицетворяет одновременно и чувственность, и физическое тело», — отмечает Гэт. Но в то же время твоим взглядам не хватает широты — ты все держишь под контролем, придумываешь сценарии, а надо импровизировать.
Решение: неопределенность тоже возбуждает. Ты привыкла разыгрывать одну и ту же сексуальную карту? Попробуй что-то новенькое — и секс сразу превратится из обязанности в развлечение.
Весы
Самые заботливые и внимательные к партнеру знаки зодиака — это, безусловно, Весы. Что, с одной стороны, очень трогательно, с другой — иногда превращается в жертвенность, когда удовольствие партнера ты ставишь выше своего собственного.
Решение: Подумай, скольких оргазмов ты недосчиталась из-за врожденной скромности, и прямо заяви партнеру о своих желаниях. Смущаться не нужно — ты удивишься, но мужчины искренне стремятся удовлетворить женщину, которую любят.
Скорпион
Скорпионы — самый страстный знак Зодиака, этого у них не отнять. Никаких запретов и комплексов, только чистая страсть и простор для экспериментов. «Если партнер тебя возбуждает, ты очень быстро привязываешься к нему, — предостерегает Анабель Гэт. — В такой ситуации важно защитить себя эмоционально и немного включить голову».
Решение: тебе нужно время, чтобы найти себя. Не важно, как ты это сделаешь — с помощью медитации, спорта или откровений в собственном блоге. Всегда поддерживай тесную связь со своим эмоциональным «я». И тогда тебе будет психологически проще осуществлять самые «грязные» фантазии, без сожалений и не теряя себя.
Стрелец
Где-то в глубине души Стрельцы боятся серьезных отношений, но когда находят подходящего в сексуальном плане человека, то моментально превращаются в идеальную «вторую половину». «Ты возводишь партнера на пьедестал, но стоит тому немного пошатнуться, тебя уже раздирают сомнения, стоила ли игра свеч», — говорит астролог. В постели то же самое: партнер слегка «заблудился», а ты уже готова записать его в негодные любовники.
Решение: дай мужчине шанс. «В конце концов, он тоже человек. И периодически напоминай себе, что если секс вдруг утратил остроту, это не значит, что чувства иссякли. Страсть всегда можно возродить». Тебе жизненно необходимо постоянно подогревать сексуальные отношения — новыми позами, секс-игрушками, дальними путешествиями. Это настоящий афродизиак для Стрельца.
Козерог
Козерогам, управляемым «жестким» Сатурном, просто физически тяжело отпустить любую ситуацию, очистить голову и отдаться чувствам.
Решение: балуй себя всеми возможными способами. Например, очередной поход в магазин за нижним бельем для тебя не баловство, а суровая жизненная необходимость. «Твоя естественная сексуальность распустится как цветок, если ты найдешь для нее достойную оправу», — уверена Анабель.
Водолей
Твоя главная проблема в том, что ты совершенно не представляешь, как быстро и качественно переключиться с утомительного рабочего дня на полную страсти ночь.
Решение: понимаем, звучит странно, особенно для такого трудоголика, как ты, но даже на работе постарайся периодически отвлекаться на разную «ерунду»: обменяйся игривыми сообщениями с бойфрендом, прочти порнорассказ за обедом — в общем, не теряй контакт со своим сексуальным «я». И не засиживайся в офисе допоздна — у тебя должен быть хотя бы час, чтобы забыть про работу до следующего утра, отдохнуть и «включиться» в отношения.
Рыбы
Чуткости Рыбам не занимать. Секс с ними — всегда больше чем просто физиологический процесс, они вкладывают в это занятие всю душу. «Но с другой стороны, представители знака быстро теряют интерес к партнеру, их душит моногамия. А если запрещать себе смотреть по сторонам, это даст противоположный эффект — вас только сильнее потянет налево», — заявляет Гэт.
Решение: легкий, ни к чему не обязывающий флирт — твое все. Позволь себе «завестись» на стороне, при условии, что «парковаться» ты все-таки будешь в гараже любимого мужчины. Другой выход: начни смотреть фильмы «только для взрослых» вместе с партнером.