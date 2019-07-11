Шепелев разоблачил отравление Алибасова, опубликовав переписку с врачом

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», – пишет продюсер Сергей Моцарь лечащему врачу Алибасова. Тот отвечает: «Мы тоже решили, что мозг и желудок».

Как стало понятно из переписки, она продолжалась в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления. По словам Шепелева, с этого началась пиар-акция. Сам Алибасов, который был на съемочной площадке, не ожидал такого поворота событий. Слайд застал его врасплох, отчего «больной» закашлялся и попросил воды.

Далее звезду посадили на детектор лжи. Полиграф указал, что Алибасов действительно отравился, но не средством для очистки труб, а алкоголем. Причем сделал это продюсер намеренно.