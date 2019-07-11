Шепелев разоблачил отравление Алибасова, опубликовав переписку с врачом

Телеведущий шоу «на самом деле» Дмитрий Шепелев раскрыл обман основателя группы «На-На» Бари Алибасова. В эфире программы он обнародовал личную переписку, из которой ясно, что приближенные Алибасова обсуждают подробности всероссийского обмана. Скриншоты переписки были показаны в студии «На самом деле».
«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», – пишет продюсер Сергей Моцарь лечащему врачу Алибасова. Тот отвечает: «Мы тоже решили, что мозг и желудок».
Как стало понятно из переписки, она продолжалась в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления. По словам Шепелева, с этого началась пиар-акция. Сам Алибасов, который был на съемочной площадке, не ожидал такого поворота событий. Слайд застал его врасплох, отчего «больной» закашлялся и попросил воды.
Далее звезду посадили на детектор лжи. Полиграф указал, что Алибасов действительно отравился, но не средством для очистки труб, а алкоголем. Причем сделал это продюсер намеренно.
«Я не пью уже восемь лет, вообще. Иногда, в какие-то праздники…» – начал было оправдываться основатель группы «На-На», но ведущий шоу не дал ему договорить.