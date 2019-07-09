Знаки Зодиака, которые склонны к суициду

В период ретроградного Меркурия несладко приходится всем — сорванные планы, мелкие неприятности, несбывшиеся надежды: перенести все это очень непросто. Но представители этих знаков находятся в группе особого риска — будь готов оказать им поддержку и следи за своим психологическим здоровьем, если оказался в списке.

Раки

Внешне очень спокойные и рассудительные, они склонны к затяжным депрессиям, если мир, который они заботливо выстраивают вокруг себя, вдруг рушится. Ситуация осложняется тем, что представители знаков — интроверты и переживают все проблемы, замыкаясь в себе. Отчаяние может дойти до пика, а окружающие даже не заметят, что человек больше не хочет жить.

Телец

Импульсивный, активный, жизнелюбивый знак может моментально потерять вкус к жизни, если заставлять его заниматься тем, чего он не хочет. Грусть сменяется прокрастинацией, а потом следует забвение. Для представителя знака нет ничего страшнее стагнации, и если он не увидит свет в конце тоннеля, вполне может сойти с дистанции.

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в мире грез и фантазий. Любая попытка «вынуть» представителя знака из зоны комфорта воспринимается очень болезненно, особенно если речь идет о делах любовных. Вбив себе в голову несуществующую соперницу, мнимую неудачу, они будут думать, что жизнь разрушена, и ничего нового и лучшего им не светит — ну и зачем тогда жить?

Скорпион

Представители этого знака больше других верят во все таинственное и мистическое. А еще они абсолютно уверены в своих силах и успехе. Если что-то пошло не так, они легко могут решить, что всему виной сглаз, проклятие или другой мистический промысел. Этими мыслями Скорпион будет загонять себя в угол.

Овен