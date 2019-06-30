Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 июля 2019 года

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«Солнце» озарит путь Стрельцов, которые шагнут навстречу июлю смело и уверенно. Им могут пойти на пользу упражнения для повышения настроения, а также чтение жизнеутверждающих книг или фильмов со счастливым финалом.

«Башня» предвещает внутренний разлад. Возможно, Стрельцы ощутят недовольство жизнью или собой. Важно не погружаться в самообвинения и рефлексию, а заняться саморазвитием и хвалить себя за успехи, помня о советах предыдущего аркана.

Судя по карте «Дурак», Стрельцам также не стоит относиться слишком серьезно к себе и к жизни. Некоторые вещи стоит воспринимать чуточку легче. Самоирония и чувство юмора сослужат Стрельцам хорошую службу.

Козерог

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«Суд» означает, что Козероги с первых дней июля заметят результаты и плоды своих действий. Станет очевидно, верными ли были их решения. Полезно прислушаться к мнению окружающих, но не руководствоваться им как непреложной истиной.

Аркан «Смерть», несмотря на мрачное название, сулит Козерогам не неприятности, а возможности. Он означает, что пора отказаться от вещей, которые мешают разбогатеть или полюбить себя.

Карта «Влюбленные» также значит, что Козероги захотят прислушаться к себе и заняться теми аспектами жизни, которые приносят им удовольствие и пробуждают любовь к миру. Выходные вместе с любимым человеком или с необычным хобби — отличное решение и хорошая перезагрузка сознания.

Водолей

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«Правосудие» в раскладе Водолеев явственно говорит о необходимости опереться на свои лучшие качества. Водолеям пригодятся их идеалы, их порядочность, исполнительность и честность.

В будние дни Водолеям также стоит быть осмотрительнее: «Верховная жрица» призывает прислушаться к себе и присмотреться к окружающим. Возможно, Водолеи примут решение сменить круг общения в эти дни, отказаться от жалоб на жизнь и от других вещей, мешающих стать счастливее.

Аркан «Повешенный», хотя и может показаться негативным или предвещающим недоброе, на деле лишь предостерегает Водолеев: есть обстоятельства, на которые сейчас никак нельзя закрывать глаза.

Рыбы

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Рыбам не стоит опасаться карты «Смерть» у себя в таро-раскладе: по этой карте им удастся избавиться от сдерживающих факторов и двинуться дальше. Самое время оказаться от вредных привычек или токсичного общения.

А вот аркан «Дьявол» предостерегает тех, кто родился под Знаком Рыб: впереди возможны соблазнительные, но сомнительные приключения. Рыбам важно помнить о том, что у них стоит на первом месте, и не бросать все ради воздушных замков, которые завтра развеются, словно дым.

«Правосудие» означает, что по итогам недели Рыбы заметят, как изменились карты на их руках. В случае если все было сделано правильно, Рыбы даже смогут припрятать в рукаве пару козырей.