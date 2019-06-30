Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 июля 2019 года

Начало нового месяца — важное время. Во многом первая неделя июля станет решающей, так что планируя свои дела, можно сверяться с трогнозом карт Таро. Каждому Знаку Зодиака они укажут верное направление, пишет Dailyhoro.ru.
Анализируя расклады Таро, важно обратить внимание не только на толкование той или иной карты, но и на личные обстоятельства жизни, на свои лучшие качества и на слабые стороны. Честность с собой — залог того, что расклад окажется полезным и подскажет верное решение и правильный шаг. Медитация поможет настроиться на нужный лад и очистить энергетику для работы с картами и их подсказками.
Овен
Неделя Овнов начнется с аркана «Отшельник», и эта карта призывает их не торопиться как с выводами, так и с поспешными решениями. Взвешенные действия в понедельник и вторник приведут к успеху, а импульсивные поступки могут завести в тупик.
«Колесница» свидетельствует, что после вдумчивого начала Овнов ожидает стремительное развитие событий. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют все же быть осмотрительнее на поворотах, чтобы не проскочить важный знак свыше.
«Мир» означает, что Овны придут к желаемому результату, если их конечная цель не навредит ни им, ни их близким. Планировать что-то негативно окрашенное на эту неделю не стоит — только положительное начинание увенчается успехом.
Телец
Судя по аркану «Маг», Тельцы начнут неделю уверенно и бойко. Не стоит упускать шансы, начало месяца — это идеальное время для решительного старта. Сфера карьеры и самореализации для Тельцов будет приоритетной на этот период.
Карта «Звезда» — счастливый знак: сама судьба поведет рожденных под Знаком Телец вперед. В середине недели важно прислушаться к интуиции, не игнорировать голос сердца и обратить внимание на предчувствия и сновидения.
Аркан «Солнце» сулит приятные новости. Весть, которую услышат Тельцы, может показаться им незначительной, однако впоследствии они заметят, что события выходных оказали важное влияние на их жизненный путь.
Близнецы
«Императрица» в раскладе Близнецов свидетельствует о том, что в отдаленном будущем намечаются позитивные перемены. Близнецы в первые дни июля могут повстречать человека, который окажет им помощь, если его удастся к себе расположить.
«Башня» говорит, что вероятны внутренние изменения, причем вполне возможно, что они будут внезапными и даже довольно болезненными и кризисными. Но Близнецам не стоит опускать руки или бояться перемен: чтобы появилось что-то новое, нужно отказаться от старого.
«Луна» также призывает Близнецов побороться с неуверенностью. Можно бросить вызов своим страхам: Близнецы увидят, как много на самом деле зависит от силы духа. Также стоит снизить влияние стрессовых факторов.
Рак
Карта «Дьявол» в раскладе Раков является предостережением. Раки рискуют столкнуться с соблазнами, которые собьют их с пути. Им покажется, что одна маленькая слабость или уступка ничего не меняет, однако именно тогда необходима будет твердость. Сила воли поможет избежать неприятностей.
«Колесо фортуны» завертится на неделе, втягивая Раков в круговорот событий и свершений. Потребуется умение чутко реагировать на обстоятельства и использовать их в своих интересах.
Аркан «Звезда» говорит о том, что желание Раков может исполниться, окрасив это лето в яркие краски. Ракам предстоит обрести гармонию и отказаться от негатива по отношению к окружающим.
Лев
«Колесница» сулит Львам значительные изменения в разных сферах жизни. Дела сдвигаются с мертвой точки на этой неделе, и это значит, что Львам предстоит многое взять в свои руки.
«Маг» предрекает Львам необходимость идти вперед и добиваться лидерских позиций. Личные качества Львов при этом сыграют важную роль — возможно, даже ключевую. Таланты Львов могут проявить себя довольно неожиданно, но окажутся к месту.
«Мир» сулит Львам перспективы и пути, которые откроются внезапно и захватят их воображение. Пора все обдумать, воспользоваться паузой на выходных и определиться с будущим, не торопя события.
Дева
Аркан «Влюбленные» призывает Дев слушать свое сердце и не идти на поводу у окружающих. Скорее всего, в эту неделю придется выбирать между чувством и долгом, и высока вероятность того, что окружающие могут давить на Дев. Нужно будет выбрать то, к чему лежит душа, а не то, куда подталкивают недоброжелатели или страхи.
«Колесница» обещает Девам в случае верно сделанного выбора — быстрый старт и заметные перемены. Впрочем, если Девы свернули не туда, они быстро это заметят и успеют исправить свое решение.
«Суд», подытоживая этот период с 1 по 7 июля, поможет Девам извлечь уроки и сделать выводы. Возможно, Девы больше узнают о своей миссии в этом мире и определят для себя дальнейшие ориентиры.
Весы
«Мир» предвещает для Весов ровное и спокойное начало недели. Можно обратить внимание на любовную сферу жизни или возобновить дружеское общение. Это время хорошо подойдет для примирения враждующих сторон.
«Верховная жрица» означает, что важное решение Весам может подсказать интуиция. Возможно, Весы окажутся перед выбором или неким испытанием, которое нужно будет пройти с честью, не уронив себя в своих глазах.
Аркан «Сила» указывает, что Весам предстоит опереться на себя и свои принципы. Для этого можно поработать с самооценкой при помощи аффирмаций на уверенность в себе.
Скорпион
Карта «Звезда» свидетельствует о том, что Скорпионы начнут неделю с выбора пути. Принять решение лучше, руководствуясь логикой. В этом Скорпионам пригодится квадрат Декарта или другие способы взвесить все возможные варианты развития событий.
Аркан «Повешенный» — предупреждение, которого не стоит пугаться. Высок риск того, что многие дела Скорпионов застопорятся и окажутся в подвешенном состоянии. Можно не торопить события и переключиться на иную сферу деятельности.
«Отшельник» также означает паузу. Скорпионы могут перевести дух, даже выйти из игры и взять тайм-аут. Полезно позаботиться о себе и своем здоровье, восстановить силы и иммунитет.
Стрелец
«Солнце» озарит путь Стрельцов, которые шагнут навстречу июлю смело и уверенно. Им могут пойти на пользу упражнения для повышения настроения, а также чтение жизнеутверждающих книг или фильмов со счастливым финалом.
«Башня» предвещает внутренний разлад. Возможно, Стрельцы ощутят недовольство жизнью или собой. Важно не погружаться в самообвинения и рефлексию, а заняться саморазвитием и хвалить себя за успехи, помня о советах предыдущего аркана.
Судя по карте «Дурак», Стрельцам также не стоит относиться слишком серьезно к себе и к жизни. Некоторые вещи стоит воспринимать чуточку легче. Самоирония и чувство юмора сослужат Стрельцам хорошую службу.
Козерог
«Суд» означает, что Козероги с первых дней июля заметят результаты и плоды своих действий. Станет очевидно, верными ли были их решения. Полезно прислушаться к мнению окружающих, но не руководствоваться им как непреложной истиной.
Аркан «Смерть», несмотря на мрачное название, сулит Козерогам не неприятности, а возможности. Он означает, что пора отказаться от вещей, которые мешают разбогатеть или полюбить себя.
Карта «Влюбленные» также значит, что Козероги захотят прислушаться к себе и заняться теми аспектами жизни, которые приносят им удовольствие и пробуждают любовь к миру. Выходные вместе с любимым человеком или с необычным хобби — отличное решение и хорошая перезагрузка сознания.
Водолей
«Правосудие» в раскладе Водолеев явственно говорит о необходимости опереться на свои лучшие качества. Водолеям пригодятся их идеалы, их порядочность, исполнительность и честность.
В будние дни Водолеям также стоит быть осмотрительнее: «Верховная жрица» призывает прислушаться к себе и присмотреться к окружающим. Возможно, Водолеи примут решение сменить круг общения в эти дни, отказаться от жалоб на жизнь и от других вещей, мешающих стать счастливее.
Аркан «Повешенный», хотя и может показаться негативным или предвещающим недоброе, на деле лишь предостерегает Водолеев: есть обстоятельства, на которые сейчас никак нельзя закрывать глаза.
Рыбы
Рыбам не стоит опасаться карты «Смерть» у себя в таро-раскладе: по этой карте им удастся избавиться от сдерживающих факторов и двинуться дальше. Самое время оказаться от вредных привычек или токсичного общения.
А вот аркан «Дьявол» предостерегает тех, кто родился под Знаком Рыб: впереди возможны соблазнительные, но сомнительные приключения. Рыбам важно помнить о том, что у них стоит на первом месте, и не бросать все ради воздушных замков, которые завтра развеются, словно дым.
«Правосудие» означает, что по итогам недели Рыбы заметят, как изменились карты на их руках. В случае если все было сделано правильно, Рыбы даже смогут припрятать в рукаве пару козырей.
Мы желаем вам благополучной недели и счастливого начала июля. Лето в самом разгаре, а значит, важно не относиться слишком уж серьезно к негативным пророчествам и не омрачать энергетику страхами. Ведь везение зависит от нас, а не только от тех или иных событий.