Ученые определили дозу алкоголя, которая порабощает волю

Учёные в очередной раз развеивают миф о безопасности употребления алкоголя в малых дозах. Как выяснили нейробиологи Университета Суссекса в Великобритании, исследование которых обнародовано в журнале MedicalXpress, даже пол-литра пива или бокал вина нарушают чувство воли — особенно это опасно для водителей.

Проводя свой эксперимент, учёные обращали внимание на потребление небольшого количества алкоголя — спиртного, которое обычно пьют на различных мероприятиях. Такие дозы не вызывают значительных нарушений поведения. Во время исследования учёные изучили способность людей оценивать свои действия.

Как оказалось, после употребления даже малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако в действительности это не было так.

— Это имеет важные последствия для юридической и социальной ответственности водителей. И возникает вопрос: действительно ли безопасно садиться за руль, если ты вписываешься в существующие ограничения, — заключил ведущий автор научной работы доктор Сильвана Де Пирро.