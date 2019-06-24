Кристина Асмус показала голую грудь в новом фильме

Кристина сыграла в картине одну из главных ролей, съемки проходили на Мальдивах, куда она отправилась без мужа. Увидев снимки 31-летней Асмус в Инстаграме в откровенных купальниках и нижнем белье, поклонники «развели» ее с Гариком, решив, что супруги расстались. К счастью, слухи не подтвердились - супруги по-прежнему счастливы вместе. Картина скоро выйдет на экраны, а пока ее создатели опубликовали в Сети тизер фильма «Текст». И он снова взбудоражил поклонников Асмус не хуже ее откровенных фото в соцсетях.

Полутораминутный ролик демонстрирует самые яркие кадры фильма, которые должны зацепить зрителей и заставить их пойти в кино. Один из таких моментов - обнаженная грудь Кристины Асмус, которая мелькает в тизере на доли секунды. Однако этого времени достаточно, чтобы оценить прекрасные формы актрисы и понять, как же повезло ее мужу Гарику Харламову.

По сюжету героиня Кристины посылает откровенные снимки на мобильный телефон своему парню. Одной из таких фотографий стал снимок актрисы топлесс. В фильме зрителей ждет немало других откровенных сцен: в Инстаграме Асмус появлялись ее снимки в микроскопических бикини и в соблазнительном черном кружевном белье.

«А как на это отреагировал Гарик?», - задаются теперь вопросом поклонники звездной пары. Впрочем, Кристина не раз говорила, что полностью доверяет своему мужу, а он - ей.

Роман Дмитрия Глуховского называют новым прочтением «Преступления и наказания» Достоевского. Действие фильма разворачивается в современной Москве и ее пригородах, а также на тропических островах. Вместе с Кристиной в фильме снялись Александр Петров и Иван Янковский.