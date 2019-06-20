Что же случилось с Борисом Моисеевым, почему он больше не выступает и так сильно постарел

Основная причина исчезновения Бориса со сцены это перенесенный им инсульт. Говорили даже о раке кожи который развивался у артиста. Говорили что его состояние очень плохое. Еще во время выступлений на одну из площадок он пришел с замазанной болячкой у носа.

С инсультом он очень долго лежал в больнице. Врачи смогли многое сделать для него. Обычно люди полностью выпадают из жизни, но он смог в итоге и более менее внятно разговаривать, теперь может двигаться и не теряет связность мыслей.

Восстановление шло очень долго, больше года. Как говорит Борис, что одна рука и верхняя губа все так остались неподвижными.

Сам Артист связывает свой инсульт с длительным курением. Сейчас он не выступает, но все равно хочет приносить в жизнь людей что – то хорошее. И сейчас он занимается постройкой реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт. Там он собирается воплощать новые методы восстановления. Привлекать лучших врачей.

В основном там должны решать проблемы подвижности и восстановлении речи. Это для тех, у кого инсульт прошел в тяжелой стадии. Утро у Бориса начинается с молитвы, ему это помогает избежать тяжелых мыслей. По его словам перед иконами у него все дурное улетучивается из головы. Уходят сомнения и тревоги.

Так же он очень жалеет, что бросил заниматься йогой. В свое время она ему очень помогала.

Борис говорит о том, что у него нет детей. Очень жалеет об этом. Хочет детей, но говорит, что у него сейчас просто нет сил и здоровья их воспитывать.

Несмотря на все слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации он был женат два раза.