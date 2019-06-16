Гороскоп на 16 июня: Овнам стоит прислушаться к мнению окружающих, а Весы ощутят прилив вдохновения

День неоднозначен, и многие планы останутся нереализованными, сколько бы усилий ни было приложено. Но при известном терпении можно добиться некоторых успехов; секрет состоит в том, чтобы вовремя отступить перед препятствиями, преодолеть которые пока невозможно. Смирившись с тем, что некоторые вершины останутся непокоренными, вы сможете сосредоточиться на решении мелких проблем, требующих внимания. Стоит поумерить свои амбиции; ни в коем случае нельзя ввязываться в рискованные предприятия, даже если они сулят скорую прибыль, увереят Dvorec.ru.
Овен
Посвятите день семье и близким людям. Если вы попытаетесь выслушать, что вам говорят, то узнаете о себе много нового и хорошего.
Телец
Подходящее время для релаксации и отвлечения от накопившихся за неделю проблем. Найдите себе занятие, которое успокаивает и радует.
Близнецы
Ваши старые друзья могут нагрянуть в гости без предупреждения, но именно такая спонтанная встреча принесет отличное настроение.
Рак
Подходящее время для вылазки на природу или познавательной экскурсии. Берегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем, особенно на жаре.
Лев
Хороший день для качественного обновления пространства вокруг себя, а также приведения собственных мыслей в порядок.
Дева
Как бы вам ни хотелось отдохнуть, но вас засосет рутина бытовых вопросов, каждый из которых будет казаться важным и неотложным.
Весы
Звезды советуют в этот день заняться каким-нибудь творчеством – это успокоит нервы и сделает вас хоть немножечко счастливее.
Скорпион
Звезды советуют организовать активное времяпровождение. Не сидите дома, отправляйтесь посмотреть мир и познать что-то новое.
Стрелец
Ваша принципиальность может спровоцировать обиды в семье. Задумайтесь, разве так вы бы хотели провести этот выходной?
Козерог
Проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью и не пропустите шанс познакомиться с интересным человеком в этот день.
Водолей
Самое время организовать романтическое времяпровождение. Это может быть путешествие, любовное свидание или ужин при свечах.
Рыбы
День не подходит для каких-либо кардинальных перемен и бурного выяснения отношений. Просто плывите по течению, советует Сегодня.