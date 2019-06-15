Ваша родственная душа прячется под этим знаком Зодиака

Вот кто является вашей родственной душой в зависимости от знака Зодиака, пишет Lifter.

1. Овен, родственная душа - Водолей

Непредсказуемость Водолея будет держать вас в напряжении. Ищите эти свободные натуры в кофейнях, на митингах.

2. Телец, родственная душа - Дева

Девы так же бережливы, как и Тельцы. Они интересуются вопросами здоровья и фитнеса, поэтому тренажерный зал будет хорошим местом для знакомства.

3. Близнецы, родственная душа - Весы

Ищите их в книжных клубах, на политических дебатах и в университетах. Ищите, пока не найдете болтуна, который не отстанет от тебя.

4. Рак, родственная душа - Рыбы

Поскольку вы оба - водные знаки, вы воспринимаете мир через эмоции. Когда вы проявите свое активное воображение, вы почувствуете мгновенный щелчок.

5. Лев, родственная душа - Стрелец

Чтобы найти Стрельца, присоединитесь к клубу путешествий или подпишитесь на круиз. Поскольку вы оба любите встречаться с новыми людьми, ваши шансы найти друг друга высоки.

6. Дева, родственная душа - Телец

Эти чувственные души известны своим отличительным вкусом, поэтому запишитесь на кулинарный курс для гурманов или винный тур.

7. Весы, родственная душа - Близнецы

При следующем посещении художественной галереи, обратите внимание на самого интересного собеседника. Это может быть ваш идеальный друг, болтливый Близнец.

8. Скорпион, родственная душа - Козерог

Главное, обменяйтесь с ними визиткой. Козероги обязательно будут перезванивать.

9. Стрелец, родственная душа - Лев

На следующей вечеринке ищите человека, который, кажется, находится в центре внимания.

10. Козерог, родственная душа - Скорпион

Если в вашем городе есть клуб тайных обедов - вы можете быть уверены, что встретите там Скорпиона.

11. Водолей, родственная душа Овен

Поскольку они являются известными любителями спорта, такие организации, как клубы исследователей, являются хорошим местом для поиска.

12. Рыбы, родственная душа - Рак

Рак любит оставаться рядом с домом, поэтому посещайте как можно больше соседских вечеринок.