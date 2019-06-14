Симпатии вспыхивают моментально! Читай гороскоп на 14 июля

Сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения, а потому именно на этой сфере жизни и сосредоточены интересы многих. Новое увлечение может настичь вас в самый неожиданный момент, симпатия вспыхивает моментально, общий язык с понравившейся особой найти очень легко. Прекрасно ладят и стабильные пары, имеющие общие интересы.
День располагает к общению. Произойдет немало приятных событий и каждый будет спешить поделиться своей радостью с близкими людьми. Возможны случайные встречи с давними знакомыми; общие воспоминаний могут стать отличной базой для новых отношений.
Овен
Этот день едва ли будет омрачен конфликтами и ссорами с членами семьи, вероятно также получение приятных известий от родственников, живущих в других городах. В сложных обстоятельствах старайтесь избегать необдуманных поступков – сохранив хладнокровие, вы сможете найти способ решения проблем. Возможно знакомство с человеком, который во многом поможет вам, наведет порядок в ваших делах.
Поездки складываются не так, как хотелось бы. Путешественникам придется менять свой маршрут, и дорога займет больше времени, чем предполагалось. Хороший день для учебы, получения новой информации, занятий спортом.
Телец
Хороший день во всех отношениях, обстоятельства складываются в вашу пользу, а звезды покровительствуют любым начинаниям. Тельцы не только правильно распоряжаются временем, благодаря чему успевают куда больше, чем остальные, но и получают удовольствие от всего, чем занимаются. Можно не только справиться с делами, но и отлично отдохнуть, тем более что веселая компания наверняка найдется.
Исполнятся некоторые желания, касающиеся личной жизни. Многим Тельцам будет приятно узнать, что фантазии их вовсе не так далеки от реальности, как можно было предположить.
Близнецы
Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Близнецов. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.
Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.
Рак
Этот день будет довольно трудным, и вам не раз придется проявить свои лучшие качества, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Наибольшего успеха добьются те, кто привык поступать по-своему, не боясь вызвать неодобрение окружающих. Ваши идеи хороши, даже если не все могут оценить и разделить их. Не стоит тратить на конфликты время, которое можно использовать для приятного отдыха или творческой деятельности.
День вполне подходит для новых знакомств, начала романтических отношений. Поездки дадут ожидаемый результат и будут приятными. Общение с членами будет даваться легко, неожиданный визит родственников вас наверняка порадует.
Лев
Вероятно улучшение финансового положения. В решении любых проблем, связанных с деньгами, вам не будет равных; стоит заняться планированием бюджета, можно делать крупные покупки и инвестиции. Удачно реализуются планы, связанные с досугом и отдыхом, появляются интересные предложения, друзья охотно поддерживают ваши идеи.
А вот в делах сердечных Львам везет куда меньше. В любовных отношениях появляется напряженность, которая приводит к утрате уверенности в себе. Близкие люди настроены по отношению к вам излишне критично, вы же реагируете на упреки и замечания раздражительно и агрессивно.
Дева
Вы нуждаетесь в отдыхе и новых впечатлениях, так постарайтесь их себе обеспечить. Нет ничего хуже, чем погрязнуть в рутине повседневных дел, с головой погрузиться в решение однообразных проблем. Общение с близкими не вызовет затруднений, и семейные, и романтические отношения вполне гармоничны. Не исключены некоторые разногласия с друзьями, но вам быстро удастся положить конец спорам.
Поссорившиеся влюбленные смогут помириться, стабильные пары будут наслаждаться взаимопониманием; не останется и тени от холодности и отстраненности, беспокоивших вас в последнее время. Звезды советуют избегать перегрузок, утомительной физической работы и предупреждают о снижении жизненного потенциала.
Весы
Интересный, но непростой день. Вам придется проявить максимум изобретательности и находчивость, чтобы найти единственно возможный путь достижения желаемого, не тратя время на плутание по ложным дорогам. Гоните иллюзии, старайтесь смотреть на вещи реально, и если придется признать, что любовно выстроенный вами замок оказался воздушным, не унывайте, а беритесь за создание нового, настоящего.
В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. О некоторых поступках, которые сегодня кажутся необходимыми, вы позже пожалеете. Слова, сорвавшиеся с языка во время минутного приступа раздражения, могут больно ранить любимого человека. Даже в общении с самыми близкими людьми не забывайте о вежливости и чувстве такта, сегодня этого будет достаточно, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Скорпион
Этот день обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни. Возможно исполнение давних желаний, улучшение отношений с человеком, который вам дорог. Некоторым представителям знака предстоит услышать романтические признания, другие сами решатся рассказать о своих чувствах – причин жалеть о своей откровенности не будет. Хороши и отношения с родственниками, складывается благоприятная ситуация для решения семейных проблем.
Звезды предупреждают о возможных задержках в реализации ваших планов и советуют набраться терпения. Не спешите принимать решения, касающиеся финансов, и старайтесь беречь себя от лишних потрясений – переживания не лучшим образом скажутся на здоровье.
Стрелец
Этот день не подходит для новых знакомств. Вы должны быть чрезвычайно осмотрительны при общении с теми, кого плохо знаете, поскольку есть опасность стать жертвой мошенников или оказаться под властью ловкого манипулятора. Массу удовольствия доставит вам общение с родственниками, да и посещение увеселительных заведений наверняка порадует.
В личной жизни ощущается влияние благоприятных тенденций, у вас появится шанс изменить ситуацию к лучшему. Любимый человек готов прислушаться к вашим советам и замечаниям, а чувство такта вам не изменит, так что повода для обид и раздражения не появится.
Козерог
День открывает перед вами новые и весьма заманчивые перспективы, касающиеся личной жизни. Пользуясь своим умением производить на окружающих неотразимое впечатление, вы сможете не только завести новые знакомства, но и значительно продвинуться в увлекательном деле сближения с небезразличным вам человеком. Хорошо пройдут свидания, а уж для объяснения в любви или предложении о вступлении в брак более благоприятного момента не найти.
Впрочем, не только в личной жизни проявляется влияние позитивных тенденций – сегодня вам будут удаваться самые разные дела, многие события порадуют. Не стоит только торопиться с решением имущественных вопросов, поскольку позже вы пожалеете о том, что не рассмотрели всех возможностей.
Водолей
Этот день будет довольно приятным, хотя время от времени будут возникать досадные недоразумения. Несмотря на то, что вы легко ладите с людьми, в больших компаниях вы будете чувствовать себя дискомфортно, а некоторые ваши действия или высказывания вызовут негативную реакцию окружающих. Старайтесь не забывать о чувстве меры, когда будете тратить деньги – многие расходы этого дня окажутся напрасными.
Не отказывайтесь об общения с близкими людьми, старайтесь не уклоняться от обсуждения сложных вопросов, накопившихся проблем. Любимый человек обратится к вам за поддержкой и советом, но вряд ли обрадуется тому, что услышит.
Рыбы
Сегодня вы можете позволить себе заняться теми делами, которые вас действительно увлекают. Воздержитесь от контактов с представителями государственных организаций, участия в официальных общественных мероприятиях. В спорах и дискуссиях вам будет трудно защищать свою точку зрения, особенно если ваши оппоненты не слишком разборчивы в средствах.
Общение с близкими станет для вас источником положительных эмоций. Можно совершать небольшие поездки, но делать это лучше в компании приятных вам людей, не рассчитывая на то, что звезды побалуют вас симпатичными попутчиками. Держите любимого человека в курсе своих планов и не давайте ему поводов для ревности.