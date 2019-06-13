Очень изменилось лицо: фанаты шокированы новым выходом Ани Лорак на красную дорожку

40-летняя Ани Лорак - частая гостья различных светских событий. Для выходов в свет певица всегда выбирает элегантные вечерние наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Однако новое публичное появление знаменитости озадачило ее фанатов. Так, вчера Ани стала гостьей музыкальной премии "Муз-Тв". На красной дорожке артистка появилась в компании своей 7-летней дочки Софии, которая после развода родителей живет вместе со звездой.

Для выхода Лорак выбрала довольно откровенное платье с очень глубоким декольте. В бьюти-образе знаменитость предпочла классический вечерний макияж. Однако и наряд, и мейк-ап Ани Лорак вызвал бурные обсуждения в ее Instagram. Одни поклонники просят артистку перестать злоупотреблять пластикой, другие же раскритиковали слишком смелый наряд певицы.

"Кошмар, что это за платье?", "С доченькой можно было бы и поскромнее одеться", "Была самая красивая на эстраде, теперь начала уродовать себя", "Не нужно слишком откровенничать, по вам сохнет и так половина мужчин на планете", "Раньше была элегантная и стильная, а сейчас...", "Очень изменилось лицо, раньше была естественная красота", "Куда же делась ваша красота?"? - писали подписчики.