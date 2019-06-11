«Постоянно косячит»: позорное видео с забывшей открыть рот под фонограмму Бузовой попало в Сеть

Пользователи Сети обсуждают просочившееся в интернет видео, снятое во время выступления ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой.

В кадре запечатлено, как артистка во время своего концерта несколько раз вовремя забыла поднести микрофон ко рту при звучащей голосовой фонограмме.

Пользователи Сети заявили, что Ольга Бузова проявляет полнейшее неуважение к своим поклонникам, которые заплатили за ее выступление деньги.

«Постоянно такие проколы», «Она уже не первый раз на этой песне косячит», «Это ж надо так не любить своих поклонников», «Деньги состригла, дальше можно не беспокоиться», - возмущаются пользователи.

Многие также раскритиковали ее танец под композицию.

«Кто ей танец ставил? Она вообще видела, как двигается?», «Как будто трясет током», «Мы в пионерском лагере в 90-е танцы ставили качественней», – негодуют комментаторы.