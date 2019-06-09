Гагарину взбесил вопрос о победе над Бузовой на премии «МУЗ-ТВ»

Когда певица выходила на сцену за наградой, присутствовавшие в зале активно скандировали имя Ольги Бузовой. Несмотря на то, что Полина Гагарина пыталась сохранять выдержку, было понятно, что ей неприятен такой «прием».

В своей речи звезда призналась, что победа стала для нее неожиданностью. Также она поблагодарила режиссера.

Позднее, когда журналисты поинтересовались, тяжело ли было победить Ольгу Бузову, Гагарина выразила возмущение. Она заявила, что эта метафора не подходящая, и обсуждать ведущую «Дома-2» она не будет.

«Что за вопрос сейчас был? Она держала тарелку, и я ее вырывала? Давайте о ком-нибудь другом поговорим!» – сказала артистка.

К слову, сама Ольга Бузова придумала эпатажное появление на красной ковровой дорожке. Она приехала на верблюдах, а также в окружении мужчин.