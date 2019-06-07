«Лицо другое»: Юлию Высоцкую заподозрили в неудачной пластике

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало жаркие споры в среде ее поклонников. Одни, глядя на портрет актрисы с алой помадой на губах, говорят, что она выглядит ужасно. Другие вступаются за 45-летнюю звезду и обзывают скептиков «диванными кукушками». У обоих сторон есть только одна общая тема: что заставило Высоцкую так сильно измениться в последнее время?

На фото актриса выглядит сильно похудевшей и явно не радостной, что для всегда демонстрировавшей жизнелюбие Высоцкой нехарактерно. Фанаты тут же начали строить свои версии.

«Это фотошоп или пластика?», «Юля, нет, не надо ничего с лицом делать», «Хочется верить, что это просто неудачное фото, а не пластика», «Что-то не то со щеками и губами», «Видно сразу, что фотошоп лица и шеи», «Лицо другое. На себя не похожа», «Другая Юля, верните первую», «Какой кошмар», — заявляли скептики.

А верные и восторженные фоловеры встали на защиту Высоцкой, хотя то, что снимок не удался признали.

«Просто неудачное фото. Она замечательная и яркая! Столько энергии, света!», «Диванные кумушки недовольны», «Почему люди злые? Почему из черно-белого выберут черное? Почему, глядя на шикарную женщину, говорят гадость... Грустно. Юлия, вы всегда великолепны и наполнены», «И каждая мышь посчитала себя вправе выползти из норки и мелко покакать. Вот хейтеров на странице Высоцкой не ожидала увидеть, а оказывается неудовлетворенных «внимательных» женщин на всех хватает», — возмутились они.