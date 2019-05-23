Личный самолет Аллы Пугачевой совершил последний рейс

Накануне свой последний полет совершил российский самолет Ту-134Б. Авиалайнер выполнил рейс с 72 пассажирами на борту из аэропорта якутского города Мирный в расположенный в Новосибирске аэропорт Толмачево. В этом городе самолет будет передан в Музей истории авиации.

Авиалайнер Ту-134 с номером 65693 эксплуатировали с 28 мая 1980 года. Самолет был собран на Харьковском авиационном заводе, а сейчас его налет составляет примерно 31 тысячу часов. В период с 1998 по 1999 год самолет принадлежал певице Алле Пугачевой, причем на нем даже красовалась надпись «Алла», пишет ТАСС.

Ту-134 стал одним из самых удачных проектов в области пассажирского самолетостроения СССР. Сейчас самолеты такого типа используются в Северной Корее авиакомпанией Air Koryo, а также авиакомпанией Syrianair в Сирии.