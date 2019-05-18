Пн, 20.05.2019
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  • Талант или странная привычка? Эстонский министр может делать это целых 43 минуты

Талант или странная привычка? Эстонский министр может делать это целых 43 минуты
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Сможете ли вы крутить ручку почти три четверти часа? Вряд ли? А вот в новом правительстве есть один министр, который без труда может с этим справиться!

Речь идет о 39-летнем Рене Кокке, о чьем скрытом таланте все узнали в этот четверг на правительственной пресс-конференции. Ручка без устали вертелась в руках мужчины всю пресс-конференцию, которая длилась 43 минуты. 

Небольшая пауза возникла лишь на пятой минуте, когда министр рассказал о своей деятельности.

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