Талант или странная привычка? Эстонский министр может делать это целых 43 минуты
Сможете ли вы крутить ручку почти три четверти часа? Вряд ли? А вот в новом правительстве есть один министр, который без труда может с этим справиться!
Речь идет о 39-летнем Рене Кокке, о чьем скрытом таланте все узнали в этот четверг на правительственной пресс-конференции. Ручка без устали вертелась в руках мужчины всю пресс-конференцию, которая длилась 43 минуты.
Небольшая пауза возникла лишь на пятой минуте, когда министр рассказал о своей деятельности.
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