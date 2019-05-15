Ух, горячо! Ани Лорак снялась в пикантной фотосессии

В отличие от своего бывшего мужа, который на днях сообщил о закрытии своего ночного клуба в Киеве, дела у Ани Лорак, кажется, идут как нельзя лучше. Кроме того, что сейчас певица активно гастролирует со своим шоу Diva, собирая полные залы зрителей, звезда снимается в рекламных кампаниях.