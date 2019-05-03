«Бабушка, она и есть бабушка»: фанаты накинулись на Волочкову в новом образе

Анастасия Волочкова решила вновь поэкспериментировать с внешностью. Звезда предстала перед подписчиками с новой салонной укладкой – копной пышных локонов, и ярким макияжем. Снимок балерина опубликовала в своем Instagram, однако вместо похвалы удостоилась лишь критики.

Так, поклонники сочли, что такие перемены в имидже звезды не идут ей на пользу. Многие раскритиковали теледиву, отметив, что выглядит она весьма старомодно, и даже прическа не спасает образ.

"Ботинкам уже три сезона, наверно", "Бабушка, она и есть бабушка", "Полное отсутствие вкуса, как всегда", "Безвкусна. Лимонные ногти. Одежда с рынка. Даже уже комментарии вам писать надоело. Посмотрите на Кудрявцеву, на Рудковскую. Анастасия совсем не имеет стиля и вкуса", – написали злопыхатели.