Пт, 3.05.2019
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«Бабушка, она и есть бабушка»: фанаты накинулись на Волочкову в новом образе

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Анастасия Волочкова в шубе, которую подарил ей любимый.

ФОТО: Instagram

Очередной пост Анастасии Волочковой в Instagram собрал множество комментариев. Правда, не весьма лестных для бывшей примы-балерины, пишет Дни.ру.

Анастасия Волочкова решила вновь поэкспериментировать с внешностью. Звезда предстала перед подписчиками с новой салонной укладкой – копной пышных локонов, и ярким макияжем. Снимок балерина опубликовала в своем Instagram, однако вместо похвалы удостоилась лишь критики. 

Так, поклонники сочли, что такие перемены в имидже звезды не идут ей на пользу. Многие раскритиковали теледиву, отметив, что выглядит она весьма старомодно, и даже прическа не спасает образ. 

"Ботинкам уже три сезона, наверно", "Бабушка, она и есть бабушка", "Полное отсутствие вкуса, как всегда", "Безвкусна. Лимонные ногти. Одежда с рынка. Даже уже комментарии вам писать надоело. Посмотрите на Кудрявцеву, на Рудковскую. Анастасия совсем не имеет стиля и вкуса", – написали злопыхатели.

Цитаты подписчиков приводит "Пятый канал", публикуя скриншоты поста. Сама балерина не стала оправдываться за выбор нового образа, а попросту закрыла комментарии к своим публикациям. Теперь выразить своем мнение по поводу снимков Анастасии Волочковой подписчики могут только с помощью "лайков". 

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