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«Просто катастрофа»: Ани Лорак распекли за ужасный вид
ФОТО!

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Ани Лорак считается иконой стиля для тысячей поклонников. При этом артистка не всегда удачно подбирает предметы гардероба.

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала снимок, который не оставим фанатов равнодушными. На опубликованном фото певица позирует в черном топе-корсете и штанах с завышенной талией.

Свободный крой брюк и "змеиный" принт, по мнению критиков, изуродовал фигуру артистки, увеличив ее бедра в несколько раз. "Красотка, а вот брюки – просто катастрофа", "Просто жуть", "Что-то как-то не то…", – написали пользователи Сети.

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