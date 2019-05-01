«Просто катастрофа»: Ани Лорак распекли за ужасный вид

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала снимок, который не оставим фанатов равнодушными. На опубликованном фото певица позирует в черном топе-корсете и штанах с завышенной талией.

Свободный крой брюк и "змеиный" принт, по мнению критиков, изуродовал фигуру артистки, увеличив ее бедра в несколько раз. "Красотка, а вот брюки – просто катастрофа", "Просто жуть", "Что-то как-то не то…", – написали пользователи Сети.