Анна Седокова ответила на критику хейтеров дерзкой песней

Седокова активно ведет свой микроблог и рассказывает о своих буднях. Поклонники видят, что певица много времени проводит на гастролях и, по их мнению, совсем не занимается детьми, оставляя их на попечение нянь.

Седокова просто устала от критики и решила ответить сразу всем хейтерам новой дерзкой песней.

«Вы не представляете, как меня достали эти яжематери, которые только и делают, что порицают да упрекают. "Родила ребенка — сиди дома. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, так еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Вот тебя мужик и бросил-то, наверное, из-за этого, точно сбежал от тебя!" — это все цитаты комментаторов, милых и добрых», — написала Анна.