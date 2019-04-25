Директор певицы МакSим: «Началось воспаление от гематом»

Несколько дней назад МакSим попала в больницу — певица пострадала в серьезной аварии. Звезда направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен», когда ее машина попала в ДТП. Причиной, по информации агента звезды, стало спущенное колесо. Сама артистка чудом осталась жива, отделавшись лишь синяками и ушибами. На фотографиях, которые показала ее помощница, видно, что тело певицы покрыто гематомами.

Пока что неизвестно, когда артистка сможет вернуться к работе. Маргарита Соколова, ее менеджер, рассказала, как сейчас чувствует себя пострадавшая, передает StarHit.

«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — рассказала пиар-менеджер.

В комментариях к публикации Маргариты Соколовой пользователи Сети активно обсуждают произошедшее с артисткой. Многие не верят в то, что Марина Максимова попала в ДТП, потому что в таком случае у нее были бы более серьезные травмы. Другие считают госпитализацию певицы чуть ли не пиар-ходом. Тем не менее, пока что звезда не может вернуться на сцену и к съемкам.

«По прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесем на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить», — отметила Соколова.