Директор певицы МакSим: «Началось воспаление от гематом»
Недавно певица попала в серьезное ДТП. Сейчас МакSим восстанавливается после аварии. Пиар-менеджер звезды призналась, что ее состояние оценивается как тяжелое.
Несколько дней назад МакSим попала в больницу — певица пострадала в серьезной аварии. Звезда направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен», когда ее машина попала в ДТП. Причиной, по информации агента звезды, стало спущенное колесо. Сама артистка чудом осталась жива, отделавшись лишь синяками и ушибами. На фотографиях, которые показала ее помощница, видно, что тело певицы покрыто гематомами.
Пока что неизвестно, когда артистка сможет вернуться к работе. Маргарита Соколова, ее менеджер, рассказала, как сейчас чувствует себя пострадавшая, передает StarHit.
«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — рассказала пиар-менеджер.
В комментариях к публикации Маргариты Соколовой пользователи Сети активно обсуждают произошедшее с артисткой. Многие не верят в то, что Марина Максимова попала в ДТП, потому что в таком случае у нее были бы более серьезные травмы. Другие считают госпитализацию певицы чуть ли не пиар-ходом. Тем не менее, пока что звезда не может вернуться на сцену и к съемкам.
«По прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесем на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить», — отметила Соколова.
Напомним, что ранее у звезды уже были серьезные проблемы со здоровьем. МакSим страдала от анорексии. «Я весила 43 килограмма, причем сбросила десять всего за месяц. Фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Чувствовала себя неважно. Возникли проблемы с иммунитетом и настроением — сил ни на что не хватало. Поклонники испугались, что я серьезно больна. К счастью, с помощью специалистов вовремя смогла остановиться. Признаюсь честно, психологически это было сложнее, чем физически. С тех пор никаких диет! Только здоровый образ жизни», — рассказывала Марина.