Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах

«В данной ситуации, это очень хорошо. Я человек, который очень далек от политики, но политика периодически сама вплывает в мою жизнь – то меня запрещают, то меня закрывают… Я Вову знаю лично, знаю его как порядочного хорошего человека. Я надеюсь, что он сохранит эти качества на высоком посту президента такой прекрасной страны как Украина. Мне бы хотелось верить в то, что пост людей не меняет. У меня в памяти и в общении с ним только самые положительные воспоминания», – сказала Королева.