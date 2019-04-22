Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах

Певица Наташа Королева рассказала РИА Новости, что личное общение с Владимиром Зеленским оставило у нее только положительные впечатления, и выразила надежду, что на посту президента Украины он останется хорошим человеком.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который в итоге и победил в выборах.
«В данной ситуации, это очень хорошо. Я человек, который очень далек от политики, но политика периодически сама вплывает в мою жизнь – то меня запрещают, то меня закрывают… Я Вову знаю лично, знаю его как порядочного хорошего человека. Я надеюсь, что он сохранит эти качества на высоком посту президента такой прекрасной страны как Украина. Мне бы хотелось верить в то, что пост людей не меняет. У меня в памяти и в общении с ним только самые положительные воспоминания», – сказала Королева.