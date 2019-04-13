Невероятно точно! Три лучшие жены по знаку Зодиака

Раки

Если вы когда-либо встречали представительницу этого знака Зодиака, то вам, вероятнее всего, известно, что женщины-Раки — одни из наиболее страстных людей на планете. Они всегда пылко выражают свои чувства по отношению ко всем и ко всему, что им нравится. Женщины-Раки готовы на многое, чтобы защитить своих родных и близких. Они никогда не упустят возможности показать своему мужчине как сильно они его любят и как заботятся о нем. Вполне логично, что мужчины захотят себе в жены такую женщину. Представительница этого знака сделает все для того, чтобы ее вторая половинка была уверена в ее любви и ни в чем не сомневалась.

Также вам следует знать, что женщины-Раки имеют привычку многое преувеличивать. С одной стороны, это может показаться недостатком, но не настолько серьезным, чтобы передумать жениться на представительнице этого знака. В конце концов у нее есть много других плюсов, поэтому не медлите и сделайте ей предложение, когда выдастся такая возможность.

Женщины-Раки ориентированы на семью и понимают, чего стоит создание правильной атмосферы в доме для вас и ваших будущих детей. Представительницы этого знака Зодиака также хорошо ведут хозяйство и вкусно готовят, поэтому если вы будете женаты на одной из них, то никогда не останетесь голодными. Вступая в брак с женщиной-Раком, вы женитесь на прирожденном учителе: она умная, терпеливая и красноречивая.

Две основные вещи, которые они ждут от своего будущего избранника — уважение и честность.

Овны

Представительницы этого знака заставляют мужчин падать перед ними на колени. Женщины-Овны невероятно очаровательны и умело этим пользуются. Они невероятно красивы, амбициозны и трудолюбивы. Они не будут медлить, когда речь заходит об их желаниях. Представительницы этого знака — целеустремленные личности, которые всегда стараются совершать правильные поступки и действовать благородно. Женщина-Овен мечтает о многом и ищет мужчину, которое будет делать то же самое. Она не сможет вытерпеть мужчину, который не готов трудиться так же упорно, как и она сама. Она вызывает уважение абсолютно у всех, кого встречает на своем пути и всегда подтверждает свои слова делом. Окружающие всегда удивляются тому, как ей удается достигать таких результатов.

Представительница этого знака Зодиака будет мотивировать своего мужчину стать таким же сильным и успешным, как и она сама. Она не будет мириться с посредственностью, а ее стремление к идеалу заразительно. Женщины-Раки очень ответственны, и всегда отвечают за свои ошибки. Из них получаются хорошие матери, которые воспитывают первопроходцев и инноваторов.

Себе в спутники она выберет мужчину, с таким же сильным характером, как и у нее самой. Женщина-Рак не хочет тратить время зря на мужчин, которые не смогут выдержать ее пылкость.

Львы

Женщина-Лев — одна из самых гордых и сильных людей, которых вы когда-либо встретите. Представительницы этого знака Зодиака современные чудо-женщины, обладающие невероятными силами и целеустремленностью. Их не привлекают обычные парни. Они заинтересованы только в тех мужчинах, которые чем-либо выделяются из толпы; в мужчинах, которые могут быть выше остальных. Самое удивительное в женщинах-Львах это то, что когда они наконец-то встречают достойного мужчину, то им даже не приходится прикладывать какие-либо усилия для того, чтобы добиться его расположения. Мужчины падают перед ними штабелями, ведь они очаровательные, харизматичные и привлекательные женщины, в которых легко влюбиться.