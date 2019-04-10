Фото и видео: Собчак притворилась Волочковой и села на шпагат

Известная телеведущая Ксения Собчак стала гостьей обновленного шоу «Слава богу, ты пришел!» на канале СТС.
Звезда попыталась спародировать свою «заклятую подругу» балерину Анастасию Волочкову и даже села на ее «фирменный» шпагат.
Идея о том, чтобы временно перевоплотить Собчак в образе Волочковой, пришла в голову продюсеру шоу и «отколовшемуся» участнику проекта «Уральские пельмени» Андрею Рожкову. Для эпизода с участием Собчак была «создана» провинциальная поп-группа «Слезы». В рамках сюжета блондинка пела, играла на гитаре и отвечала на вопросы так, как это сделала бы, по ее мнению, Волочкова.
На кураже Ксения Собчак даже продемонстрировала растяжку, сев на шпагат. К тому же она присаживалась на колени одному из участников постановки.
Позднее телеведущая поделилась с подписчиками своего Instagram коротким видео, на котором она дурачится в образе Волочковой.