Фото и видео: Собчак притворилась Волочковой и села на шпагат

Звезда попыталась спародировать свою «заклятую подругу» балерину Анастасию Волочкову и даже села на ее «фирменный» шпагат.

Идея о том, чтобы временно перевоплотить Собчак в образе Волочковой, пришла в голову продюсеру шоу и «отколовшемуся» участнику проекта «Уральские пельмени» Андрею Рожкову. Для эпизода с участием Собчак была «создана» провинциальная поп-группа «Слезы». В рамках сюжета блондинка пела, играла на гитаре и отвечала на вопросы так, как это сделала бы, по ее мнению, Волочкова.

ФОТО: Кадр из передачи СТС

На кураже Ксения Собчак даже продемонстрировала растяжку, сев на шпагат. К тому же она присаживалась на колени одному из участников постановки.