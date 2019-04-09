Будьте здоровы: ТОП-5 знаков Зодиака, подверженных аллергии

Аллергическая реакция — патологический вариант взаимодействия иммунной системы с чужеродным аллергеном, следствием которого является повреждение тканей организма. Весной эта тема становится актуальной для миллионов людей, уверяет Starhit.ru.
Аллергическая реакция в большинстве случаев вещь индивидуальная, но тем не менее можно выделить и некоторую закономерность. Наш новый эксперт — победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил рейтинг представителей знаков зодиака, наиболее часто предрасположенных к возникновению аллергии.
5 место. Овен
Овны по своей натуре активны и от природы обладают довольно крепкой имунной системой, но при все при этом подвержены «сезонным», если можно так выразиться, аллергиям в силу особенности организма. Это такие виды аллергии как «холодоаллергия» или аллергия на цветение, что характерно для весны. Неприятные моменты, но с помощью современных препаратов неудобства можно свести до минимума.
Раки импульсивны, эмоциональны, значит, нервная система рано или поздно дает сбой. На фоне сниженного иммунитета и стрессовой ситуации велик шанс возникновения разного рода аллергических реакций. Это могут быть как легкие высыпания на коже, так и отек Квинке, что очень опасно для жизни. Не оставляйте нервную систему без внимания!
У Скорпионов самый распространенный вид аллергии — «на ложь». Это в характере. И тем не менее, если говорить серьезно, то не редки случаи кожных аллергических реакций. Важно не только следить за уровнем адреналина в крови, но и поддерживать иммунитет в плане здорового питания и образа жизни.
У представителей этого знака Зодиака часто, особенно в раннем возрасте, бывает крапивница. С годами у Рыб, как правило, иммунная система крепчает и все плохое остается позади. Спорт и внимательное отношение к своему здоровью решают эти проблемы.
1 место. Козерог